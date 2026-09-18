El fútbol sudamericano termina siendo un juego en el que casi siempre ganan los equipos brasileños en la Copa Libertadores, excepto por Estudiantes de La Plata que fue el único capaz de meterse en el cuadro de semifinales 2026.

Los dirigidos por Alexander Medina golpearon la mesa nada menos que en cancha de Corinthians que se quedó afuera después de haber empatado en la ciudad de las diagonales. El próximo desafío para el Pincha será nada menos que el campeón defensor, un mano a mano que se pondrá en marcha en la Argentina y se definirá en el Maracaná.

Lucas Paquetá y otro flojo partido con la camiseta de Flamengo que ya está en semis de la Copa Libertadores 2026.

No tuvo el mismo resultado Platense que pese al esfuerzo ante Fluminense terminó siendo eliminado por un Global de 3 a 2. La revancha en Vicente López terminó a favor de El Calamar 2 a 1, pero no le terminó alcanzando por el 0 a 2 de la ida.

Su rival de semis será el paulista Palmeiras que sufrió mucho para superar a la Liga de Quito, otro de los ecuatorianos que terminó entre los mejores 8 de la temporada.

La llave necesitó de los penales, pero tuvo como ganador al último finalista de la Copa Libertadores.

El campeón defensor

Flamengo, actual campeón, parecía haber hecho el trabajo sucio en la ida contra Independiente del Valle. La victoria por 2 a 0 en la altura lo trasladaba a un mérito trámite en el Maracaná.

Sin embargo, la templanza colectiva de la visita lo llevó a hacer un muy buen partido en Río de Janeiro, aunque el empate 1 a 1 no le alcanzó para consumar el batacazo de marcar la salida del dueño de la corona.