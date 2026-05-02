Desde las 21.15 en Vicente López, Platense recibe a Estudiante de La Plata por la novena fecha de la fase de grupos del Torneo Apertura 2026. El Pincha busca el 1, ante un Calamar ya eliminado y luego de la victoria de Boca en Santiago del Estero contra Central Córdoba por 2 a 1.

Con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, ambos elencos viven realidades diferentes en la Liga Profesional. Por un lado está Estudiantes, quien puede llegar a terminar como el mejor del Grupo A con 28 puntos, a dos del Xeneize, y buscando la victoria en en el programa de la fornada pendiente que le permita definir todas las llaves de local en Uno. El conjunto local, por su parte, ya no tiene chances matemática de extender su campaña nacional en el primer semestre.

Para este encuentro, el “Cacique” Alexander Medina apostará por un equipo mixto entre titulares y suplentes, teniendo en cuenta que la próxima semana deberá afrontar la Libertadores, tras haber igualado 1-1 ante Flamengo la semana pasada en La Plata.

Platense apunta todos los cañones a la competencia internacional donde está segundo en su grupo, y en la semana recibe a Peñarol en un duelo clave donde puede hasta asegurar su clasificación a octavos de final.

Ambos equipos se efrentaron 119 veces a lo largo de su historia, con una clara ventaja para Estudiantes que se impuso en 56 compromisos, doblegando los 33 del Calamar.

Probables formaciones:

Platense: Matías Borgogno; Juan Saborido, Mateo Mendia, Eugenio Raggio, Celías Ingenthron; Maximiliano Amarfil, Iván Gómez, Franco Zapiola, Bautista Merlini, Guido Retamar; Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Joaquín Pereyra; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Alexis Castro; Facundo Farías, Brian Aguirre y Adolfo Gaich. DT: Alexander Medina.

Datos del partido:

Hora: 21.15

Árbitro: Maximiliano Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Ciudad de Vicente López