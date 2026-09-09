Estudiantes de La Plata abre el gran objetivo del semestre a nivel internacional. Este miércoles recibe a Corinthians, desde las 21.30, en el estadio UNO de la Plata, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El árbitro será el uruguayo Esteban Ostojich y en el VAR estará su compatriota Antonio García.

El Pincha llega a esta instancia después de una contundente clasificación frente a Universidad Católica. Tras el empate 1-1 en La Plata, el equipo dirigido por Alexander Medina mostró su mejor versión en Santiago de Chile y goleó 3-0, con un doblete de Guido Carrillo y otro tanto de Joaquín Correa.

Aunque el presente en el torneo local no es el ideal; viene de caer 1-0 frente a Vélez, Estudiantes sabe que la Libertadores es una competencia diferente. En el certamen continental ha mostrado carácter y personalidad, y ahora tendrá la oportunidad de dar otro paso hacia una semifinal que ilusiona a toda su gente.

Medina busca meterse nuevamente en una semifinales de Libertadores

Del otro lado estará un Corinthians que también tuvo que trabajar para conseguir su clasificación. El conjunto paulista dejó en el camino a Rosario Central: igualó 0-0 en Argentina y ganó 1-0 en la vuelta disputada en la Neo Química Arena, con gol de Breno Bidon.

El equipo conducido por Fernando Diniz atraviesa, sin embargo, un momento complicado en el campeonato brasileño, con cuatro derrotas consecutivas. Además, llegará a La Plata con algunas bajas importantes, entre ellas Yuri Alberto y Raniele, pero con argumentos peligroso: Memphis Depay aparece como una de sus principales cartas ofensivas. Desde su llegada al club, participó directamente en 13 goles en 23 partidos de mata-mata.

Memphis Depay, la carta de gol para el elenco de Brasil

EL único antecedente entre ambos equipos es cercano, en el 2023 se vieron por los cuartos de final pero en Copa Sudamericana. En aquella oportunidad, ambos ganaron 1-0 como locales y el conjunto brasileño terminó avanzando por penales en La Plata.

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Carillo, Breno Bidon, Allan, Rodrigo Garro; Kaio César y Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Datos del partido:

Hora: 21.30

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

VAR: Antonio García (URU)

Estadio: Jorge Luis Hirschi