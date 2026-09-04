David Beckham sigue sorprendiendo por su estado físico a los 51 años. El exjugador inglés, retirado del fútbol profesional desde 2013, mantiene una rutina que combina entrenamiento de fuerza, movilidad y actividad deportiva, aunque con una intensidad diferente a la que tenía durante su carrera. La constancia es, para él, uno de los principales secretos para mantenerse activo.

En una entrevista con Men’s Health, Beckham reveló que buena parte de sus sesiones las comparte con Victoria Beckham y con su entrenador, Bobby Rich. “Ahora entrenamos 5 días por semana, a veces 6, juntos”, contó el exmediocampista. Entre los ejercicios que realizan aparecen dominadas, flexiones y distintos movimientos destinados a trabajar varios grupos musculares.

La rutina de David Beckham también incluye ejercicios clásicos de gimnasio como peso muerto, sentadillas y press de banca. Sin embargo, el objetivo ya no pasa por alcanzar el rendimiento necesario para competir al máximo nivel, sino por conservar fuerza y movilidad. Después de tantos años como futbolista, el británico debe prestar especial atención a algunas molestias físicas.

La juventud de David Beckham

Entre las zonas que más le generan inconvenientes aparecen la zona lumbar y la cadera izquierda. Por eso, su actual preparación busca encontrar un equilibrio entre exigencia y cuidado corporal. El trabajo supervisado por Bobby Rich permite adaptar las cargas y evitar que el entrenamiento termine generando un impacto innecesario después de una extensa carrera profesional.

La alimentación también forma parte de los hábitos que Beckham mantiene para acompañar su preparación. Por las mañanas suele optar por un desayuno sencillo, especialmente avena con frutos rojos, antes de llevar a su hija al colegio. Luego llega el momento de entrenar y, una vez finalizada la sesión, incorpora una bebida pensada para la recuperación muscular.

“Siempre tomo un batido con un poco de creatina, agua de coco, mucho hielo, 2 bananas y almendras”, explicó David Beckham al hablar de su rutina posterior al ejercicio. Lejos de seguir un régimen alimentario plagado de restricciones, asegura que mantiene una alimentación variada y sin cambios extremos respecto de otros momentos de su vida.

La juventud de David Beckham

Cuando se encuentra en Miami, además, David Beckham suma una actividad que le permite mantenerse en movimiento sin las exigencias del fútbol: el pádel. Puede practicarlo hasta tres veces por semana, incorporando así un componente recreativo que también favorece su agilidad y resistencia. El deporte se convirtió en otro de los pilares de su vida cotidiana.

Así, a los 51 años, David Beckham sostiene una fórmula basada en la regularidad antes que en la obsesión por la intensidad. El exfutbolista combina gimnasio, pádel, alimentación equilibrada y descanso para mantenerse en forma, mientras comparte buena parte de esos hábitos con Victoria Beckham y conserva el deporte como una parte fundamental de su vida.