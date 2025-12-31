¡Bienvenido 2026! Todos asociamos la llegada de un nuevo año con la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva, es una época para mirar hacia adelante, esperando lo mejor de los meses que están por venir. Para algunos, eso puede significar el comienzo de un programa de entrenamiento físico o comer bien. Para otros, puede significar asumir un compromiso para pasar más tiempo con la familia y amigos.

Hacer más ejercicio

Encontra algo que te guste hacer, si te gusta bailar, toma clases de Zumba, a las que puedas asistir varias veces por semana. Si te gusta andar en bicicleta, busca un sendero local. Por otra parte, si no te gusta correr, no te obligues, probablemente encontrarás excusas para no hacerlo.

Alimentarse mejor

Evita las dietas de moda, las tendencias alimentarias y las soluciones rápidas. Con estas dietas, por lo general, se pierde peso rápidamente, pero después se recupera el peso con la misma velocidad. La mejor manera de optimizar tu dieta y perder peso es comenzar poco a poco y hacer un cambio significativo a la vez. Por ejemplo, podes no tomar bebidas azucaradas como jugo o gaseosas, en lugar de eso, bebe más agua.

Dejar de fumar

El humo del tabaco contiene muchos productos químicos que son perjudiciales, tanto para los fumadores como para los no fumadores, inhalar el humo del tabaco, aunque sea en pequeñas cantidades, puede ser perjudicial. Muchos fumadores no saben por dónde comenzar el camino para dejar de fumar, no hay una manera correcta de comenzar, pero prepararse y saber qué esperar puede facilitar las cosas.

Dormir lo adecuado

Es importante dormir lo suficiente, el sueño ayuda a mantener la mente y el cuerpo saludable. La mejor manera de alcanzar el objetivo de dormir más es comenzar lentamente, intenta acostarte a la misma hora todas las noches, asegúrate de apagar todos los dispositivos electrónicos, la luz de fondo de las pantallas de teléfonos y tablet inhibe el sueño, la luz le indica al cerebro que es hora de despertar. Un adulto necesita entre 7 a 8 horas de sueño, si eso se convierte en tu objetivo, lo lograrás.

Hacer los controles médicos regularmente

Toma un papel activo en el cuidado de tu salud, como minino una vez por año anda al médico. En este encuentro, podes hablar sobre tus necesidades según sexo, edad y antecedentes familiares, incluir vacunas, mamografías y laboratorios. ¡Pensa en tu salud como un regalo para vos mismo!

Teniendo en cuenta que todos tenemos diferentes cuerpos, mentes y situaciones de vida, y que cada uno de nosotros tiene un conjunto de necesidades de salud, hace de este año nuevo una oportunidad para estar más saludable, busca "Tu versión saludable" que es única e irrepetible.