Hay jugadas que valen un gol. Y hay otras que terminan convertidas en tatuaje. El heroico quite de Leandro Paredes frente a Egipto, una de las acciones más celebradas por los hinchas argentinos en el agónico triunfo de la Selección, ya tiene su homenaje en la piel de un fanático de Cutral Co.

El protagonista es Sebastián Quilodrán, conocido en las redes sociales como "Sebatatoo", quien decidió inmortalizar el instante en el que el mediocampista argentino se barre para cortar una pelota que llevaba destino de gol. La noticia fue difundida por el portal Cutral Co al Instante. Con un estilo de líneas finas y una gran precisión, el tatuador reprodujo el gesto técnico que desató el alivio de millones de argentinos.

"Espero la camiseta", escribió Quilodrán al compartir el trabajo en sus redes sociales, en un guiño directo a Paredes. El deseo no parece tan descabellado: días atrás, otro hincha que también se tatuó esa misma jugada consiguió que el volante de la Selección viera la publicación y le dejara un "me gusta". Ahora, el vecino de Cutral Co espera correr la misma suerte.

La jugada que cambió el partido

El contexto explica por qué esa acción quedó grabada en la memoria de los hinchas. Argentina atravesaba los minutos de mayor tensión del encuentro. Después del cabezazo de Cristian "Cuti" Romero y de la volea de Lionel Messi que pegó en el travesaño antes de ingresar, el equipo seguía expuesto a una contra que podía cambiar la historia.

Fue entonces cuando apareció Paredes con un quite salvador para desactivar el avance egipcio. Una intervención tan decisiva como un gol, que mantuvo con vida a la Selección hasta que, en el tiempo de descuento, Enzo Fernández selló el 3-2 con un cabezazo que desató la fiesta albiceleste.

En el fútbol hay goles inolvidables, atajadas heroicas y también quites que pasan a la historia. El de Paredes ya tiene un lugar en el recuerdo de los hinchas... y desde ahora también en el brazo de un fanático neuquino.