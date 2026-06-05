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COPA DEL MUNDO

La Fundación BPN invitó a ver los partidos de Argentina en pantalla gigante en el Cine Teatro Español

Los encuentros de la selección albiceleste por la fase de grupos del Mundial 2026 podrán disfrutarse en familia. La propuesta incluye entrada solidaria, sorteos, regalos y un candy bar para los asistentes.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 05 de junio de 2026 a las 18:53
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En el Cine Teatro Español por una iniciativa de la Fundación del BPN se podrán ver los partidos de La Scaloneta en pantalla gigante

La Fundación BPN (Banco Provincia de Neuquén) lanzó una propuesta especial para que los neuquinos puedan disfrutar de los partidos de la selección argentina durante la fase de grupos del Mundial 2026 en pantalla gigante y en un ambiente familiar.

Los encuentros serán transmitidos en el Cine Teatro Español de Neuquén, donde además habrá sorteos, regalos y un candy bar para acompañar cada jornada mundialista.

La iniciativa tiene un fin solidario, ya que para ingresar se solicita colaborar con un alimento no perecedero y/o ropa de abrigo, elementos que serán destinados a quienes más lo necesitan.

Las entradas pueden retirarse de manera gratuita en la boletería del Cine Teatro Español, de lunes a viernes de 8:30 a 21. El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Los partidos programados para esta propuesta son:

Martes 16 de junio, a las 22: Argentina vs. Argelia.

Lunes 22 de junio, a las 14: Argentina vs. Austria.

Sábado 27 de junio, a las 23: Argentina vs. Jordania.

Desde la Fundación BPN destacaron que la actividad busca generar un espacio de encuentro para que familias, amigos y fanáticos del fútbol puedan acompañar juntos a la Selección Argentina durante la máxima cita del deporte mundial.

La convocatoria tendrá lugar en el Cine Teatro Español, ubicado sobre la avenida Argentina 235 de la ciudad de Neuquén.

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