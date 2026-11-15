A los 29 años, Gastón Gatto Suárez lleva más de dos años construyendo una aventura que excede largamente los viajes y los paisajes. Su proyecto comenzó el 23 de julio de 2024, cuando salió desde Villa La Angostura con apenas mil dólares, sin sponsors y con una idea que todavía estaba tomando forma: recorrer las montañas del continente en moto.

Pero la historia había empezado mucho antes. Nació en Buenos Aires, llegó junto a su familia a Villa La Angostura cuando tenía apenas 11 años; el deseo era alejarse de los problemas de inseguridad que atravesaba en aquel momento y encontró en la cordillera el lugar para empezar de nuevo.

"Me acuerdo que de chico vine de vacaciones a Bariloche y mirando el Nahuel Huapi pensé: 'qué lindo sería vivir acá'. Cuatro años después estábamos instalados en Villa La Angostura", recuerda.

De la gastronomía a la montaña

Durante la secundaria estudió en el Jaime de Nevares y su interés inicial estaba puesto en la cocina. Más tarde intentó cursar Administración de Empresas en Bariloche, aunque rápidamente descubrió que no era su camino. "Inquieto" y amante de la vida al aire libre, encontró en la montaña su verdadero lugar.

Se formó como guía de trekking y media montaña, trabajó varios años en el Parque Nacional Nahuel Huapi y fue precisamente ese contacto permanente con la naturaleza el que despertó una nueva pasión: la fotografía y la producción audiovisual.

En 2018 abrió un canal de YouTube para mostrar senderos, excursiones y rincones de la Patagonia. "Quería que la gente conociera los lugares conmigo. Mostrar qué se podía hacer en la montaña y compartir esa experiencia", explica.

La moto que cambió todo

El punto de inflexión llegó durante un viaje a España; allí recorriendo los Pirineos en soledad, sintió por primera vez la necesidad de viajar por las grandes cadenas montañosas del mundo. Al regresar a la Argentina apareció otro descubrimiento inesperado: las motos.

"Cuando sentí el bosque, el viento en la cara y la libertad de manejar, tuve la certeza de que el viaje que soñaba tenía que hacerse de esa manera", cuenta.

Compró su primera moto en cuotas, hizo trabajos de delivery en Villa La Angostura para ganar experiencia y fue acumulando kilómetros mientras desarrollaba su proyecto. Una noche lluviosa, mientras entregaba un pedido, ocurrió una de esas casualidades que marcarían su recorrido: un cliente lo reconoció por sus videos y le ofreció trabajo en el entonces Manzano Resort.

Aquella experiencia le permitió profesionalizar su producción audiovisual, comprar equipamiento y adquirir la moto con la que hoy recorre el continente.

El día que decidió renunciar

A fines de 2023 tomó una decisión que cambiaría por completo su vida: dejó su empleo estable, comenzó a trabajar como creador de contenido para hoteles, inmobiliarias y emprendimientos turísticos, y empezó a preparar la gran travesía.

"Cuando logré tener el equipo necesario entendí que era el momento de salir. No sabía exactamente cómo, pero sabía que tenía que hacerlo", recuerda.

El viaje comenzó rumbo al norte argentino, hubo momentos de enorme belleza y otros de extrema exigencia. Entre las experiencias que más lo marcaron aparece una travesía cerca del volcán Tromen, en el norte neuquino, donde quedó atascado en la nieve sin agua ni comida mientras se aproximaba un temporal.

Poco después enfrentó fuertes vientos entre Neuquén y Mendoza. "Nunca había tenido tanto viento en la ruta. Hubo momentos en que iba acelerando al máximo y la moto prácticamente no avanzaba", relata.

Aquellas situaciones se repetirían una y otra vez a lo largo del recorrido.

Tocar fondo para reencontrar el propósito

Cuando estaba cerca de llegar a La Quiaca, el objetivo inicial del viaje, apareció una crisis. Los recursos económicos se agotaban, la moto necesitaba mantenimiento y el proyecto había perdido parte del sentido original. Fue entonces cuando decidió detenerse.

En Maimará, en la Quebrada de Humahuaca, encontró el espacio para replantear el viaje.

"Entendí que no se trataba solamente de llegar a un lugar. Empecé a involucrarme más con las personas, los pueblos y las historias. Ahí volví a conectar con el verdadero propósito", explica.

Esa decisión modificó para siempre su manera de viajar y contar historias.

Del fin del mundo a la cordillera chilena

Gracias al apoyo de un primer sponsor, una marca de neumáticos que lo contactó desde India, pudo retomar la travesía durante 2025. Llegó hasta Ushuaia, recorrió Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Carretera Austral chilena y numerosos rincones de la Patagonia, un camino que lo llevó a conocer puesteros, pobladores, viajeros y familias que le abrieron las puertas de sus casas.

"La mayor enseñanza es confiar. Muchas veces cuando pensaba que no iba a poder seguir, surgía algo o alguien que me ayudaba a continuar", afirma.

Con el paso de los meses, el proyecto fue transformándose: hoy ya no se trata solamente de unir puntos en un mapa, ya que Gastón sostiene que el verdadero objetivo es transmitir lo que aprende durante el recorrido y fomentar una conexión más profunda con la naturaleza.

"Muchas veces viajamos apurados, incluso cuando estamos de vacaciones. Pasamos por lugares increíbles sin detenernos realmente a sentirlos", reflexiona y agrega: "Quiero mostrar que la tierra no es solamente un paisaje. Es nuestro hogar. Si el viaje sirve para transmitir aunque sea una pequeña parte de ese mensaje, entonces ya valió la pena".

El sueño de llegar a Alaska

La meta final continúa vigente: recorrer toda la cadena montañosa que atraviesa América, desde la Patagonia hasta Alaska. Un objetivo ambicioso que todavía demandará varios años más de ruta, sin embargo, Gastón insiste en que lo importante no es alcanzar la meta.

"El inicio y el final son apenas una foto. Lo verdaderamente valioso está en el medio: las personas que conocés, las historias que escuchás y todo lo que aprendés sobre vos mismo", resume.

Mientras la moto descansa por unos días en Villa La Angostura, el proyecto sigue creciendo y, aunque el destino final esté a miles de kilómetros, para este viajero cordillerano la aventura ya comenzó hace tiempo.