En otra muestra de su candidatura, Francia goleó 3-0 a Suecia y se metió en octavos de final del Mundial 2026. En ese partido, uno de los momentos más especiales fue sin dudas el abrazo de Kylian Mbappé al entrenador Didier Deschamps. El DT francés debió dejar la concentración hace unos días por el fallecimiento de su madre y Kiki fue directamente a buscarlo tras anotar el 1-0 para festejarlo con él, gesto al que luego se sumaron todos sus compañeros.

El capitán de Les Bleus, cuestionado en la previa del certamen por algunas actitudes, volvió a ser fundamental en la cuarta victoria mundialista de Francia al marcar el primero y el tercero de la goleada ante Suecia. Luego del tanto que abrió el partido, Mbappé fue directo a festejarlo con Deschamps. El entrenador recibió la noticia del fallecimiento de su madre luego del triunfo francés ante Irak y debió dejar la concentración, dejando a cargo del equipo a su colaborador Guy Stéphan en el último encuentro de fase de grupos ante Noruega. Tras su regreso en el día de ayer, el capitán y el resto de los futbolistas le mostraron su respaldo en el gol del 1-0.

Lo curioso vino después, con la "retribución" de Deschamps para su capitán. Luego de sustituirlo sobre el final del encuentro, el entrenador le hizo una reverencia de admiración, una escena que llamó la atención sobre todo por la calma y frialdad del entrenador galo para el trato con sus futbolistas, lo que también es una muestra de la buena relación entre ambos, que ya llevan trabajando juntos durante tres Mundiales y dos ediciones de Eurocopa.

Qué dijo Mbappé sobre Deschamps

Con la victoria y el pase a octavos consumado, Kiki se expresó sobre el festejo de su gol dejando el claro que los futbolistas respaldan al entrenador: "Es la idea y el ADN de este grupo, estar todos juntos. Sabemos que el entrenador ha pasado una prueba difícil que desafortunadamente todos tendremos que pasar. Él debe saber, y ya lo sabe, que nunca estará sólo con nosotros", dijo el delantero de Real Madrid.