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Fórmula 1

La FIA reveló la cantidad de amenazas de muerte que recibió Gasly tras el incidente con Colapinto

La FIA reveló que Pierre Gasly recibió miles de amenazas de muerte en redes sociales tras su incidente con Franco Colapinto en el GP de España. Ben Sulayem condenó el abuso digital.

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Por Pablo Casabona

Redactor de Mejor Informado. Periodista y creador de contenido especializado en la industria turística y el sector gourmet. (Ig: @pcasabona)
Jueves, 29 de octubre de 2026 a las 10:56

Puntos clave

  • Pierre Gasly
  • Amenzas
  • Franco Colapinto

Resumen del artículo

La FIA reveló que Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte en redes sociales tras su incidente con Franco Colapinto en el GP de España.
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Pierre Gasly recibió amenazas de muerte tras un incidente con Franco Colapinto.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), reveló la cantidad de amenazas de muerte que recibió Pierre Gasly tras su incidente con Franco Colapinto, su compañero de Alpine, en el GP de España.

En una entrevista con el medio The Drive, el mandatario afirmó que el piloto francés fue amenazado en 13.000 oportunidades en redes sociales. También reflexionó sobre los mensajes de odio.

"Pierre Gasly tuvo 13.000 amenazas contra su vida. ¡13.000! Si luchamos contra esto solos, vamos a fracasar; no podemos hacerlo solos", expresó Ben Sulayem. Además, exigió compromiso de los pilotos, equipos y los medios de comunicación.

El incidente en el GP de España

Sobre el final de la carrera en el GP de España, el pilarense le pisaba los talones a su compañero. Llegaba con mejor envión, y el francés perdía ritmo porque se quedaba sin neumáticos. Mientras tanto, Oscar Piastri (de McLaren) acechaba como amenaza para pasarlos a los dos.

El pilarense, por radio, le pidió a su equipo cambiar de posiciones. "Chicos, no perdamos tiempo. Cambio, cambio. ¿Hola? Vamos, ¡cambio! Honestamente, oh, dios mío", expresó con frustración.

Pierre Gasly finalmente se fue a boxes y cayó varios puestos. Finalizó 12°, mientras que Franco Colapinto pudo defender su posición y quedó séptimo, por delante de Piastri, su principal amenaza en ese tramo final de la carrera.

El comunicado de la FIA

Ese episodio generó revuelo. Pierre Gasly recibió amenazas a través de redes sociales y la situación escaló hasta las máximas autoridades de la FIA.

"El abuso en línea dirigido a Pierre Gasly y su familia es completamente inaceptable. Pierre cuenta con todo mi apoyo y condeno firmemente este comportamiento", había expresado Mohammed Ben Sulayem en un comunicado en redes sociales.

"Corremos el riesgo de perder este deporte por el abuso en internet", afirmó. A su vez, aseguró que la FIA combate el acoso digital con su programa United Against Online Abuse (Unidos contra el Abuso en Línea).

En medio del escándalo, el propio Colapinto pidió que cesen los mensajes de odio contra su compañero. Mientras tanto, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la escudería, advirtió que el piloto dejaría de hablar con medios argentinos si persistían los ataques.

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