La eliminación de Egipto ante Argentina en el Mundial 2026 no terminó con el pitazo final. Las fuertes acusaciones contra el arbitraje, las declaraciones explosivas y los gestos de sus principales referentes tuvieron consecuencias disciplinarias: la FIFA sancionó al entrenador Hossam Hassan, a su asistente Ibrahim Hassan y al delantero Mostafa Zico por los incidentes posteriores al encuentro.

Según informó la Federación de Fútbol Egipcia, el Comité Disciplinario de la FIFA resolvió suspender por tres partidos a los dos integrantes del cuerpo técnico, mientras que Zico recibió una sanción de cinco encuentros sin poder representar a su selección.

Las medidas se conocieron luego de un cierre cargado de tensión, en el que los representantes del conjunto africano expresaron su malestar por las decisiones arbitrales y cuestionaron públicamente la legitimidad del resultado.

Acusaciones contra el arbitraje y la FIFA

Uno de los principales protagonistas de la polémica fue Hossam Hassan. El entrenador apuntó directamente contra el árbitro francés François Letexier y puso en duda la transparencia del encuentro con declaraciones de extrema dureza.

“Fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”, sostuvo el técnico, que también vinculó el desarrollo del torneo con intereses económicos y comerciales. En esa línea, afirmó que se trataba de una “cuestión de marketing y dinero” y lanzó una acusación contra la FIFA al asegurar que querían que Lionel Messi fuera (otra vez) campeón del mundo.

Sus reclamos no se limitaron a las palabras. Después del encuentro, Hassan realizó gestos con los brazos cruzados hacia arriba en el campo de juego, frente a Messi. Su hermano Ibrahim, integrante del cuerpo técnico, también quedó involucrado en los incidentes que marcaron el final del partido.

Las declaraciones y los gestos terminaron bajo la lupa de los organismos disciplinarios, que resolvieron aplicar suspensiones a ambos integrantes del seleccionado egipcio.

Mostafa Zico también fue sancionado

La controversia alcanzó además al delantero Mostafa Zico, autor de uno de los goles de Egipto frente a Argentina. El atacante cuestionó el arbitraje y puso en duda la legitimidad de la competencia con declaraciones que profundizaron la polémica.

Zico felicitó a la Selección argentina por la Copa del Mundo, pero luego sostuvo que el torneo estaba “arreglado” y calificó de injusta la actuación del árbitro.

Por esas manifestaciones, la FIFA le impuso una suspensión de cinco partidos, una pena superior a la recibida por los integrantes del cuerpo técnico.

Egipto analiza apelar las sanciones

Tras conocer el veredicto, la Federación de Fútbol Egipcia informó que solicitó al Comité Disciplinario de la FIFA los fundamentos detallados de las decisiones adoptadas.

La entidad busca estudiar los argumentos que respaldan las sanciones y evaluar las alternativas jurídicas disponibles para presentar eventuales recursos de apelación, de acuerdo con la normativa vigente.

De esta manera, el cierre de la participación egipcia en el Mundial 2026 quedó marcado por una controversia que trascendió lo futbolístico. Las críticas al arbitraje, las acusaciones contra la FIFA y los gestos posteriores a la derrota derivaron en suspensiones que ahora la federación africana analiza cómo cuestionar.