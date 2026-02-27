Cuando parecía que el regreso era cuestión de días, el físico volvió a decir basta. Edinson Cavani sufrió una nueva molestia lumbar y quedó descartado para el duelo frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por el Torneo Apertura. En Boca Juniors la noticia cayó como un balde de agua fría: el Matador no logra encadenar continuidad en este inicio de temporada.

El delantero uruguayo apenas sumó minutos en 2026. Ingresó ante Platense y fue titular frente a Racing, partido en el que salió reemplazado en medio de silbidos. Desde entonces, la lumbalgia que lo había condicionado durante la pretemporada volvió a intensificarse y le impidió trabajar con normalidad.

En la semana había señales positivas. En Ezeiza lo notaban mejor, con chances concretas de meterse en el once inicial. Sin embargo, las molestias reaparecieron y el cuerpo técnico decidió preservarlo. Ahora, Cavani buscará la opinión de un especialista para intentar resolver definitivamente un cuadro que lo tiene a maltraer desde hace meses.

La baja no solo altera el plan inmediato, sino que también obliga a replantear la administración física de uno de los referentes del plantel. A sus 39 años, cada recaída genera debate interno sobre cargas, tiempos y planificación en un semestre exigente.

Sin su goleador histórico, Boca deberá reconfigurar el ataque. Adam Bareiro asoma como principal alternativa tras su estreno en la red por Copa Argentina, mientras Miguel Merentiel y Lucas Janson también pelean por un lugar. El equipo necesita respuestas en la cancha, pero la gran incógnita pasa por saber cuándo podrá volver Cavani y, sobre todo, en qué condiciones.