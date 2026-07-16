La Selección Argentina jugará la final del Mundial 2026 ante España el domingo a las 16 en el MetLife Stadium de New Jersey y la fiebre por acompañar a la Scaloneta rumbo a su bicampeonato ha disparado el valor de las entradas.

La confirmación del encuentro entre la campeona de América y el monarca de Europa generó el colapso del portal oficial de la FIFA donde existe el link por la reventa.

La venta de las localidades se estructuró de forma fraccionada: la organización habilitó un 20% del aforo antes del inicio de la Copa, sumó un porcentaje idéntico tras la clasificación del seleccionado español y luego completó para agotar la capacidad, que sucedió en cuestión de minutos.

Sólo para elegidos

Para los sectores de la Categoría 1 (platea baja) el costo del QR es de US$ 14.000, mientras en la segunda bandeja se puede conseguir por unos US$ 9.000. La 3, que sería el sector más alejado de todos, ya no tiene lugares vacíos, pero en las calles de Nueva York alguno puede llegar a tener la chance de quedarse con un espacio por valores iguales o cercanos a los mencionados.

En el MetLife Stadium, además de la final Argentina Vs España habrá shows musicales.

La inmensidad del MetLife guarda plateas exclusivas, para algunos pocos. Estas opciones combinan las mejores butacas con servicios de gastronomía de primera clase y accesos exclusivos.

Para tener alguna chance hay que estar dispuesto a desembolsar US$ 17.000 por persona y según la ubicación final puede llegar hasta los US$ 19.000.

Si ambas sumas ya suenan prohibitivas, queda un escalón más valuado en US$ 29.000 por cada espectador.