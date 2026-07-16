La Selección Argentina jugará la final del Mundial 2026 ante España el domingo a las 16 en el MetLife Stadium de New Jersey y la fiebre por acompañar a la Scaloneta rumbo a su bicampeonato ha disparado el valor de las entradas.
La confirmación del encuentro entre la campeona de América y el monarca de Europa generó el colapso del portal oficial de la FIFA donde existe el link por la reventa.
La venta de las localidades se estructuró de forma fraccionada: la organización habilitó un 20% del aforo antes del inicio de la Copa, sumó un porcentaje idéntico tras la clasificación del seleccionado español y luego completó para agotar la capacidad, que sucedió en cuestión de minutos.
Sólo para elegidos
Para los sectores de la Categoría 1 (platea baja) el costo del QR es de US$ 14.000, mientras en la segunda bandeja se puede conseguir por unos US$ 9.000. La 3, que sería el sector más alejado de todos, ya no tiene lugares vacíos, pero en las calles de Nueva York alguno puede llegar a tener la chance de quedarse con un espacio por valores iguales o cercanos a los mencionados.
La inmensidad del MetLife guarda plateas exclusivas, para algunos pocos. Estas opciones combinan las mejores butacas con servicios de gastronomía de primera clase y accesos exclusivos.
Para tener alguna chance hay que estar dispuesto a desembolsar US$ 17.000 por persona y según la ubicación final puede llegar hasta los US$ 19.000.
Si ambas sumas ya suenan prohibitivas, queda un escalón más valuado en US$ 29.000 por cada espectador.