El MetLife en el ojo de la tormenta: es blanco de críticas durante el Mundial de Clubes

El MetLife Stadium de Nueva Jersey, una de las principales sedes del Mundial de Clubes 2025 y elegido para albergar la final del Mundial 2026, se ha convertido en uno de los blancos de críticas más contundentes del torneo debido al mal estado de su campo de juego.

Jugadores y entrenadores de diferentes equipos que compiten en esta edición manifestaron su malestar por el estado del terreno de juego. Las quejas radican en la sequedad del césped y condiciones que afectan al desarrollo de partidos al máximo nivel.

El primer partido que encendió las alarmas fue entre Palmeiras y Porto. Estevao fue claro al terminar el encuentro: “Podrían haber regado más el campo. El balón estaba lento y afecta el ritmo del juego”. Su entrenador, Abel Ferreira, agregó: “Al inicio el campo estaba seco. No sé quién es el santo patrón de la lluvia, pero llovió y nos permitió jugar nuestro estilo”.

Incluso, el director técnico de Porto rival, el argentino Martín Anselmi, también apuntó contra la superficie al decir que generó imprecisión en sus dirigidos, y su futbolista Ze Pedro sentenció: “Pudo estar mejor”.

En el duelo entre Real Madrid y Borussia Dortmund, las críticas continuaron. Thibaut Courtois no solo cuestionó el estado del campo, sino también el horario del partido: “Me hubiera gustado jugar a las 21 horas para tener más ritmo en el partido. A las 15 horas el balón no rueda tan rápido y el esfuerzo es doble”, sentenció el arquero belga.

La crítica al césped fue más dura desde el lado alemán. “El campo fue bastante horrible”, disparó Niklas Süle tras el estreno ante Fluminense, mientras que el entrenador Niko Kovac explicó: “es más como una cancha de golf. Es muy corto. No es un pasto al que estemos acostumbrados en la Bundesliga ni en los dos estadios previos”.

El MetLife será sede de la final del Mundial de Clubes 2025 y del Mundial 2026, y no es aceptado del todo por el mundo del fútbol. El césped híbrido utilizado (adaptado a partidos de la NFL y eventos múltiples) ha sido foco de críticas y cuestionamientos tanto por su impacto en el juego y la integridad física de los jugadores.