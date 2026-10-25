Clima de final en el Juan Pablo Francia y sus alrededores. Cipolletti está a 90 minutos de lograr el gran ascenso a la Primera Nacional. Desde las 15hs enfrenta a San Martín de Formosa a partido único.

Una gran cantidad de hinchas dirán presente en San Franciscos para alentar al albinegro en una histórica final. En el correr del domingo, diferentes micros fueron llegando a la localidad cordobesa, donde se esperan más de 3mil hinchas albinegros.

El conjunto rionegrino llega a la definición después de superar a Alvarado de Mar del Plata en las semifinales. En el partido de ida, disputado en La Visera de Cemento, consiguió una victoria por 1-0 gracias al gol de Cristian González. En la revancha, jugada en el estadio José María Minella, igualó 0-0 y selló su clasificación.

los hinchas copan San Francisco- Foto Luis Amaolo

los hinchas copan San Francisco- Foto Luis Amaolo

Del otro lado estará San Martín de Formosa, uno de los equipos más regulares del campeonato. El conjunto dirigido por Marcelo Rubino terminó primero en las dos fases de grupos y alcanzó la final sin perder en las dos series eliminatorias. En semifinales, el Santo formoseño dejó en el camino a Olimpo de Bahía Blanca. En la ida empató 1-1 como visitante, con un tanto de Lautaro Ceratto, mientras que en la revancha se impuso por 2-0 con goles de Ceratto y Ricardo Tapia.

los hinchas copan San Francisco- Foto Luis Amaolo

los hinchas copan San Francisco- Foto Luis Amaolo

El ganador ascenderá a la Primera Nacional 2027, mientras que el perdedor seguirá en carrera por el segundo ascenso, bajando con los equipos de la reválida.