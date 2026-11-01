El Gran Premio de México tendrá una atractiva lucha en la parte delantera de la grilla. Lewis Hamilton consiguió su primera pole position con Ferrari y encabezará la salida en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde las 17 con Franco Colapinto buscando avanzar desde el undécimo lugar en una calurosa tarde en la que Kimi Antonelli se puede consagrar campeón.

El británico Lewis Hamilton fue el más rápido de la clasificación con un tiempo de 1:16.514 y consiguió una pole histórica para Ferrari. Superó por apenas nueve milésimas a George Russell, de Mercedes, mientras que Charles Leclerc completó el tercer puesto, también con un auto de la marca italiana. Max Verstappen había terminado cuarto en la clasificación, pero recibió penalización con un puesto y comenzará atrás de Antonelli.

Grilla final de partida para el GP de méxico

Por su parte, el piloto argentino de Alpine quedó eliminado en la Q2. Su registro fue de 1:17.640. Colapinto tendrá por delante a Nico Hülkenberg y compartirá la sexta fila con Oscar Piastri, que largará duodécimo. El objetivo será aprovechar la largada y las oportunidades que pueda ofrecer una carrera en un circuito donde la posición de salida y la gestión de los neumáticos pueden resultar determinantes.

La lucha por el título tiene a Kimi Antonelli como gran candidato. El italiano de Mercedes llega a México con una ventaja considerable sobre sus perseguidores y tiene la posibilidad de acercarse todavía más a la consagración. El piloto de Mercedes podría consagrarse campeón en México si termina noveno o mejor, según los escenarios previos a la competencia. Con 365 puntos, mantiene una diferencia de 123 unidades sobre su compañero de equipo: Russell.

El joven italiano puede consagrarse campeón de la temporada 2026

Para Alpine será importante el rendimiento de sus dos pilotos: Pierre Gasly consiguió el noveno puesto de largada, mientras que Colapinto deberá remontar desde la sexta fila.El argentino tendrá una nueva oportunidad para sumar puntos y continuar creciendo en la temporada. Desde el undécimo lugar, buscará aprovechar las alternativas de la competencia para meterse en la zona de puntos.

El circuito Hermanos Rodriguez cuenta con un total de 4.304 metros y 71 vueltas, y se ubica a una desafiante altitud de 2250mts sobre el nivel del mar. Toda la actividad de la Fórmula 1 se podrá seguir en por Fox Sports y Disney+.