Franco Colapinto se ubica entre los mejores diez pilotos de la primera etapa de la temporada 2026 de la Fórmula 1, según el Power Rankings oficial de la categoría, donde se analiza el rendimiento de cada piloto independientemente del auto que maneja.

El Power Rankings deja fuera del análisis de la ecuación el potencial de la monoplaza y se centra de lleno en el piloto. Un panel de expertos califica, post Gran Premio, a cada piloto en su desempeño en el fin de semana. Esta calificación se acumula en una tabla general.

Parada la primera mitad de la temporada, el piloto argentino se ubica en el puesto 10 con un promedio de 7.0 sobre 10, y el mismo puntaje que el francés Isack Hadjar, quien corre para Red Bull.

El rendimiento del piloto de Alpine cumple las expectativas previas en el arranque de la temporada, donde sumó en seis de las once carreras, acumuló un total de 19 puntos, quedando en la actualidad en el puesto 11 del campeonato de pilotos.

El piloto argentino está entre los 10 mejores de la temporada

La valoración de los expertos es positiva, destacando las seis carreras donde sumó puntos, “ha mejorado notablemente en consistencia durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine”, agregando además que si sigue exigiendo a Gasly, compañero de equipo, su lugar en la próxima temporada no se verá perjudicada.

EL joven piloto italiano de Mercedes, y primero en el campeonato de constructores, Kimi Antonelli, es quien lidera con una media de 8,9 en el ranking. Lo siguen Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), ambos con 8,0. En el cuarto puesto aparecen con 7,6 el francés Pierre Gasly -compañero de Colapinto en Alpine- y Liam Lawson (Racing Bulls). Más abajo, con 7,5, figuran Arvid Lindblad (Racing Bulls), Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), luego están Hadjar y Colapinto completen el top 10 con 7,0.

Se espera que para la reanudación de la competen, el 23 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos, Alpine muestre mejoras en sus autos, para que la dupla Gasly- Colapinto puedan mantener su nivel de competencia, y que la escudería siga en la pelea por el quinto lugar en el campeonato de constructores dela Fórmula 1.