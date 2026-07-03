En el Hard Rock de Miami, Argentina se medirá con Cabo Verde desde las 19hs por los 16avos de final del Mundial 2026. El historial es ampliamente favorable para el equipo sudamericano sobre los africanos, que buscará otra victoria que lo deposite en los 8vos de final.

En total, Argentina jugó en copas del mundo en 8 oportunidades contra equipos africanos, donde el saldo es de 7 victorias, 1 derrota, y cero empates. Marcó en total 16 goles y recibió 7. La última presentación fue en el presente mundial, donde se impuso en el debut ante Argelia por 3-0, con triplete del máximo goleador en Mundial: Lionel Messi.

EL debut de Italia 90 tuvo un juego violento por parte de Camerún ante Argentina

En Italia 1990. El conjunto dirigido por Carlos Bilardo llegaba como campeón defensor tras la conquista de México 1986, pero en el partido inaugural sufrió un inesperado golpe ante Camerún, quien se impuso por 1 a 0 con gol de François Omam-Biyik. El juego agresivo por parte de los africanos, más los errores argentinos, llevaron a uno de los resultados más sorprendentes en los debuts mundialistas.

En Estados Unidos 1994 fue la primera vez que argentinos y nigerianos se vieron las caras en un mundial. En el Foxboro Stadium de Boston, y por la segunda fecha del Grupo D, el equipo de Basile se impuso por 2-1; Siasia puso en ventaja a los africanos, mientras que un doblete de Claudio Caniggia lo dio vuelta para Argentina

Ocho años después, en Corea-Japón 2002, Argentina volvió a cruzarse con un representante africano en su debut. Fue triunfo por 1 a 0 frente a Nigeria, rival al que más enfrentó en la gran cita. Gabriel Batistuta de cabeza el único tanto del juego en un inicio que terminó en catástrofe para el seleccionado de Bielsa que se volvió en primera rueda.

Uno de los estrenos más exigentes se dio en Alemania 2006. El conjunto dirigido por José Pekerman enfrentó a una poderosa Costa de Marfil que contaba con figuras como el delantero del Chelsea Didier Drogba. Con autoridad y buen juego, se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola.

EL último debut Albiceleste ante un seleccionado africano fue en Sudáfrica 2010. El equipo comandado por Diego Maradona se encontró nuevamente con Nigeria, imponiéndose por 1 a 0 gracias a un cabezazo de Gabriel Heinze, resultado que marcó el inicio de una campaña que culminó en los cuartos de final.

El cuarto enfrentamiento entre Argentina y Nigeria se dio en Brasil 2014. El equipo de Sabella llegada ya clasificado a octavos de final con dos triunfos, y por la tercera fecha del Grupo F, se impuso por 3-0, con dos tantos de Lionel Messi y el restante de Marcos Rojo. Ahmed Musa en dos oportunidades para el elenco africano que terminó clasificando segundo del grupo.

Rusia 2018 tuvo pocos momentos alegres para la Selección Argentina, uno de ellos fue el cotejo ante Nigeria, a quien volvía a ver en mundial por el Grupo D. el equipo de Sampaoli solo le servía ganar, y se puso en ventaja con tanto de Messi. Moses lo igualó para los africanos, y en el cierre, a los 86, Marcos Rojo puso el 21 que le dio la clasificación agónica al elenco albiceleste.

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