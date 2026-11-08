La Fórmula 1 disputa el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos, con Franco Colapinto como uno de los focos de atención. El piloto argentino partió desde la 15ª posición con Alpine, en una competencia que promete ser exigente y que tiene a la lluvia como condimento extra.

La pole position quedó en manos del británico Lando Norris, de McLaren, mientras que Kimi Antonelli (Mercedes) y Liam Lawson (Racing Bulls) completarán los primeros tres lugares de la grilla de partida.

Rápidamente, el campeón Kimi Antonelli puso las cosas en orden y se puso al frente de las posiciones con el Mercedes Benz. El argentino, esta vez no tuvo el mejor inicio y se ubicó 17° en los primeros metrros, cediendo dos posiciones en la recta principal.

El gran protagonista del inicio es el neerlandés Max Verstappen que arriba del Red Bull da cátedra y luego de partr último avanzó a la posición 10 en apenas 6 vueltas.

Vuelta 8 de 71: los Alpine avanzan de manera conjunta. Colapinto está 15° y detrás suyo Pierre Gasly. Se viene en cualquier momento el primer cambio de compuestos en los neumáticos como paró la lluvia y se ceca la pista.

Vuelta 13 de 71: el argentino se mantiene 15°, el lugar desde el cual partió. Antonelli se corta en la punta, pero hay show. El mano a mano de las Ferrari entre Hamilton y Leclerc, además de la clase de manejo que sigue dando Verstappen, ya en el quinto lugar, partiendo desde la última fila.

Vuelta 16 de 71: comienzan las detenciones para reemplazar neumáticos. Los Apine todavía no, tampoco los autos de punta.

La previa

El argentino tuvo un rendimiento irregular en las sesiones de entrenamientos. En la primera práctica libre finalizó noveno, con un registro de 1:14.832. Luego, en la segunda tanda, terminó 11° con un tiempo de 1:11.996, mientras que en el tercer entrenamiento ocupó el puesto 14, con una vuelta de 1:12.925.

La clasificación fue complicada para Colapinto. Bajo una intensa lluvia y en una sesión que tuvo varias interrupciones con bandera roja, el piloto de Alpine quedó eliminado en la Q1, tras marcar 1:33.327 y finalizar 17° en la tanda. Sin embargo, las penalizaciones aplicadas a otros competidores modificaron el orden de largada y le permitieron avanzar hasta el 15° puesto.

La lluvia, una amenaza para la carrera

Interlagos, el tradicional circuito de San Pablo

El clima también aparece como un factor a seguir de cerca en Interlagos. Para este domingo se espera una jornada fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 19 grados, cielo mayormente nublado y posibilidades de precipitaciones.

El pronóstico contempla alrededor de un 40% de probabilidades de lluvia y posibles tormentas, además de vientos moderados con ráfagas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían influir en las estrategias de los equipos y abrir oportunidades para los pilotos que necesiten recuperar posiciones.

El circuito de Interlagos tiene una extensión de 4.309 kilómetros, 15 curvas y una carrera programada a 71 vueltas. Colapinto buscará aprovechar la última tanda de entrenamientos para ajustar su Alpine y llegar en las mejores condiciones a una clasificación que puede ser clave para sus aspiraciones de sumar puntos.

Momentos Claves