A tres fechas del final, la Fórmula 1 tiene todo definido y llega a Las Vegas para completar la 21ª fecha de la temporada que consagró a Kimi Antonelli como el campeón y Mercedes Benz como el mejor equipo.

Tratando de escalar en la copa de constructores anda Alpine con todos sus problemas y un Franco Colapinto que en América está lejos de las expectativas. Sexto en la sumatoria anual, la escudería francesa tiene a Racing Bulls arriba, con 45 puntos de ventaja cuando queda Las Vegas, Catar y Abu Dabi.

El argentino Colapinto ya corrió en el circuito nocturno de Las Vegas. En 2024 y 2025 no logró sumar.

Luego de lo que fue el paso por Brasil, la temporada se traslada a Estados Unidos, bajo las luces de los casinos y las calles de una ciudad espectacular que tendrá particularidades para los fanáticos en la Argentina.

Salida a pista

La primera salida a pista será esta noche desde las 21.30 con el primer turno de entrenamientos. La segunda comenzará unas horas más tarde, desde la 1 del viernes.

Para mañana, la cena en el país deberá desdoblarse porque los autos terminarán de probar desde las 21.30 y a la 1 del sábado comenzará la clasificación.

Para la final, todos sentados delante del televisor a partir de la 1 del domingo, una prueba que fue programada a 50 vueltas.