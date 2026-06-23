En su segundo duelo en el certamen, Francia goleó sin problemas 3-0 a Irak en Philadelphia por la segunda fecha del Grupo I del Mundial 2026. El duelo fue demorado dos horas en el entretiempo debido a las fuertes tormentas que afectaron a la ciudad. Ya en la vuelta al campo, Les Bleus, que ganaban 1-0 con gol de Kylian Mbappé, encontraron el 2-0 gracias a un nuevo tanto del crack francés mientras que el tercero por intermedio de Ousmane Dembelé. Con el resultado, los de Didier Deschamps están en 16vos.

En un encuentro que tuvo una nueva actuación estelar de Mbappé, el capitán de los galos demostró que no quiere perderle pisada a Messi. Primero, abrió la cuenta con un tremendo remate de afuera, su tercer tanto y el decimoquinto en un Mundial. Luego, llegó la suspensión temporal del partido antes de comenzar el segundo tiempo. Tras dos horas de espera, Kiki volvió a anotarse en el marcador, esta vez aprovechando un regalo de la defensa iraquí. Ya decidido a liquidar, Francia apretó el acelerador y después de un par de chances desperdiciadas, apareció el 3-0 definitivo con un gran derechazo de Dembelé.

Antes de la suspensión por tormentas en Philadelphia, Francia ganaba con un golazo de Mbappé. (Foto: X @i3merz)

Victoria sin atenuantes de Les Bleus, que ante un rival de menor jerarquía que Senegal demostraron que cuando se lo proponen su caudal ofensivo es de los más poderosos del Mundial. Y Mbappé, decidido a hacer historia, sigue detrás del récord que ahora es de Messi mientras conduce a su equipo a través de sus goles. Francia, con él como estandarte, ya aseguró su presencia en los 16vos de final.

Francia 3-0 Irak, los goles

El goleador y figura de Les Bleus apareció nuevamente para marcar la diferencia a favor de su equipo. Como en su doblete ante Senegal, Kiki recibió afuera del área y, esta vez de zurda, sacó un violento remate que venció la estirada del arquero Ahmed Basil para transformarse en el 1-0.

Apenas habían pasado unos minutos de la reanudación luego de la tormenta, pero Irak entró al duelo de la peor forma posible. Zaid Tahsen protagonizó un increíble error con el arquero Basil al darle un pase comprometidísimo desde un saque de arco propio. El golero no la controló y la pelota le quedó a Ousmane Dembelé, que le sirvió el gol a un Mbappé ya presto para empujarla al fondo de la red.

Unos minutos después y tras desperdiciar un par de ocasiones muy claras, arribó el tercer tanto. Mezclaron perfecto entre Michael Olise, que efectuó una linda habilitación de tres dedos, y Dembelé, quien se desmarcó justo sobre la parte derecha del área para luego, con un gran remate cruzado, estampar el 3-0, su primer tanto mundialista.

Formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akham Hashem, Merchas Doski; Ahmed Qasem, Ibrahim Bayesh, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Zaid Ismail; Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

Francia apunta a asegurar su pase en el Mundial 2026 ante Irak en Philadelphia

Así está el Grupo I: Francia y Noruega lideran con 3 puntos cada uno tras la primera fecha, mientras que Irak y Senegal aún no sumaron y necesitan un resultado positivo para mantener sus chances de avanzar en el Mundial.

La previa

El equipo dirigido por Didier Deschamps llega con buen ánimo tras un contundente triunfo 3-1 en su debut contra Senegal. En ese encuentro, luego de un primer tiempo parejo, Francia mostró su poderío ofensivo, destacándose la actuación de Kylian Mbappé, autor de dos goles que fueron clave para la victoria.

Mbappé, la carta de gol en Francia en lo que va del Mundial.

Por el lado de Irak, la situación es diferente. Tras caer 4-1 ante Noruega en su estreno, con Erling Haaland como figura destacada del rival, los asiáticos se ven obligados a sumar puntos para mantener viva la esperanza de avanzar en el Grupo I. El partido será fundamental para Irak, que intentará dar el golpe y complicar a uno de los favoritos del certamen.