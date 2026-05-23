La Fórmula 1 disputará una nueva fecha en Montreal, Canadá, correspondiente a la séptima cita del calendario y la quinta efectiva de la temporada tras las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudita. Se corrió la Sprint, una prueba reducida en vueltas que también otorgará puntos para el campeonato. Franco Colapinto quedó 9no en una competencia que quedó en manos de Russell.

Con una gran largada, el piloto argentino trepó dos posiciones, luego ganó una más y promediando el giro 9, escaló hasta el 9no lugar de la carrera; posición donde se mantuvo a lo largo, Por detrás de Arvid Lindblad de Racing Bulls quien quedó 8vo.

La carrera la ganó Russell con Mercedes. El británico aventajó a Lando Norris quien le ganó la posición a Antonelli, tercero en el podio. Oscar Piastri quedó en la cuarta posición, por delante de las Ferrari de Leclerc y Hamilton. Verstappen quedó 7mo.

En la previa, El fin de semana comenzó complicado para Franco Colapinto, que en la primera práctica no pudo dar una vuelta debido a problemas en su auto. EL equipo Alpine trabajó y el piloto argentino pudo salir a clasificar, quedando en Q2, y logrando el puesto 13 para la largada de la competencia pautada a 23 vueltas.

Para su compañero de equipo fue pero, ya que una bandera roja lo perjudicó en una última vuelta, dejándolo en la Q1 y en el puesto 19.

grilla de partida para la carrera sprint

La pole fue para George Russell, quien hizo un registro de 1:12.695, seguido por su compañero de equipo Antonelli. La segunda fila será para los McLaren de Norris y Piastri, y en la tercera estarán las Ferrari con Hamilton y Leclerc.

La jornada del sábado tendrá doble actividad, ya que post Sprint, se realizará la clasificación para el Gran Premio del domingo. Desde las 17hs, se disputará la Q1 buscando el orden de partida de la carrera.

el Circuito Gilles Villeneuve, se encuentra ubicado en la ciudad de Montreal, capital de Canadá, tiene una extensión de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas, uno de los más cortos del calendario. El GP se disputará a un total de 70 vueltas, cumpliendo un total de 305,270 km.