El clima dentro de Ferrari atraviesa uno de sus momentos más delicados de la temporada de Fórmula 1. El Gran Premio de Las Vegas dejó un nuevo capítulo de tensión entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton, luego de que ambos protagonizaran un incidente en plena carrera que desató la furia de Frédéric Vasseur, jefe de la escudería italiana.

El episodio ocurrió durante la vuelta 38, cuando los dos pilotos disputaban posiciones en una competencia que había tenido numerosos cambios de liderazgo y maniobras de sobrepaso. En su intento por recuperar el lugar, Leclerc terminó tocando el monoplaza de Hamilton, quien perdió el control de su vehículo y sufrió un trompo que lo hizo retroceder varias posiciones.

La maniobra tuvo consecuencias deportivas inmediatas. Los comisarios consideraron responsable al piloto monegasco y le aplicaron una penalización de diez segundos. De esta manera, Leclerc terminó décimo, mientras que Lewis Hamilton logró recuperarse y cruzó la bandera a cuadros en la séptima posición. El británico, además, había recibido otra sanción durante la competencia por una maniobra anterior.





Sin embargo, lo que más preocupó puertas adentro fue la reacción de Frédéric Vasseur. El director de Ferrari no ocultó su enojo y apuntó directamente contra el comportamiento de sus pilotos. "Es inaceptable. Es una falta de respeto hacia el equipo, hacia los patrocinadores", expresó, dejando en claro que el problema excede ampliamente el resultado conseguido en Las Vegas.

El dirigente también recordó que la situación ya había sido conversada después del Gran Premio de México, donde Hamilton y Leclerc habían protagonizado otro enfrentamiento. Incluso, antes de la carrera estadounidense, Ferrari les había pedido expresamente que priorizaran los intereses colectivos. "Les transmitimos un mensaje muy claro a ambos pilotos en Brasil", explicó Vasseur, quien adelantó que volverán a reunirse para analizar lo sucedido.

Por su parte, Charles Leclerc reconoció su responsabilidad y manifestó su arrepentimiento por lo ocurrido. "Acepto la penalización y revisaremos qué podría haber hecho de manera diferente para que no vuelva a suceder. Lo siento por el equipo, por todos en Maranello y por los puntos que perdimos hoy", expresó después de la competencia.

Hamilton, en tanto, dejó entrever su frustración por una carrera en la que consideraba que Ferrari tenía posibilidades de conseguir un resultado mucho mejor. El siete veces campeón del mundo sostuvo que había ritmo para pelear por el podio y destacó el trabajo de los ingenieros, aunque el contacto con su compañero terminó condicionando sus aspiraciones.

Ahora, todas las miradas están puestas en las próximas decisiones de Ferrari. Vasseur confirmó que habrá nuevas conversaciones internas para intentar frenar una rivalidad que ya perjudicó al equipo en más de una oportunidad. Con el campeonato todavía en marcha, la relación entre Leclerc y Hamilton vuelve a quedar bajo la lupa y la escudería italiana deberá encontrar una solución antes de que otro enfrentamiento termine costándole todavía más.