El entrenador de la selección de Ecuador, Marcelo Gallardo, habló sobre cómo avanza el proceso con el equipo y cómo afrontará los siguientes duelos amistosos. Todavía busca darle identidad al plantel. Ecuador jugará contra Costa Rica este 13 de noviembre y ante Bolivia el 17.

"Hay que entender dónde inicia y cómo termina. Transitar el proceso nos marcará una evolución que creo y estoy convencido por esa calidad de futbolistas, por algunos que deben traccionar parejo para que el equipo pueda estar mejor preparado para competir y ganar", dijo en conferencia de prensa, previo al duelo en Quito.

"Es el gran desafío. Mi desafío personal es poder lograr un gran equipo que compita para ganar", expresó el Muñeco.

La charla con los referentes

Gallardo contó que pudo conversar con Moisés Caicedo y Piero Hincapié, dos de los referentes que no estuvieron en la gira asiática. "Buena recepción y comunicación, todos queremos lo mismo, tenemos el mismo deseo y la ambición para trabajar y construir el mejor equipo posible", señaló.

Gallardo inició su ciclo en Ecuador y marcó su gran desafío: “Lograr un gran equipo que compita para ganar”.

El DT se refirió a cómo busca armar el equipo con los jugadores más destacados. "Ellos deben saber que cuando se viene a la selección no solo es un motivo de orgullo y prestigio, sino para qué estamos, lo que queremos desarrollar. Queremos construir un equipo competitivo para ganar. Ese es el mensaje, no competir por competir", expresó.

En esa línea agregó: "No queremos un equipo de 4 o 5 futbolistas, sino que se construya con solidez, con esos jugadores de élite; hay que tener una mentalidad de equipo ganador. Debe hacer carne en la mentalidad del futbolista".

"Entiendo la urgencia de saber dónde se va a jugar. Falta un año para eso y me parece que el primer foco, más allá de la decisión, que debemos tomar en conjunto con la dirigencia y futbolistas, el foco en estos partidos en el inicio de ciclo. Se tomó la decisión de jugar acá para que la selección esté cerca de la gente, es lindo para los futbolistas", dijo sobre el tema.

El sistema de juego

"En mi experiencia he sido un entrenador bastante ambicioso en la búsqueda del resultado. Me he dicho que, más allá de los sistemas, lo que me interesa es la forma en la que te presentes a jugar un partido", señaló.

Después continuó: "Esas formas son ambiciosas, sabiendo que vamos a jugar con rivales que van a tratar de evitar eso. Está el rival, que por momentos se puede superar, esa dificultad. Si no la sabés manejar, puede ser una debilidad. Saber manejar todas las facetas posibles del juego y que estemos preparados para todo".