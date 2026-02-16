Cuatro Refugios: Inicia el Skyrunner en Bariloche el 20 y 21 de febrero

La carrera de montaña, "Cuatro Refugios", se va a llevar a cabo el viernes 20 y sábado 21 de febrero. La prueba, une los refugios de montaña más emblemáticos de San Carlos de Bariloche, como novedad para esta edición, la competencia organizada por el Club Andino de la ciudad del sur rionegrina hace dos décadas será la fecha inaugural del exigente circuito Skyrunner, que llega al país por primera vez. Como apertura del certamen internacional , que incluye 19 carreras en 12 países y 4 continentes.

El epicentro será en Colonia Suiza en las seis modalidades, Refugio U23 Skyrace, Refugios, Refugios Clásica, Refugios –que se suma en esta edición-, Refugios Clásica y Refugios NonStop Skyrunning.

Todavía están abiertas las inscripciones, salvo para los cupos para la modalidad 4R Nonstop que están completos y ya hay más de 800 atletas anotados.

Entre las figuras mundiales de la disciplina, que se lucieron en los podios más técnicos de Europa y Asia, llegarán la sueca Lina El Kott Helander, la británica Charlotte Rawstron, la alemana Tanja Löwenhagen, la rusa Ekaterina Luzina, el estadounidense Morgan Elliott, y una destacada delegación peruana con Joel Pumacayo, Rosalía Zegarra y José Manuel Quispe. Y de Argentina, Mía Borrajo, una de las grandes promesas del trail running nacional.