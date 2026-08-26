Equipos de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche iniciaron la búsqueda de un joven refugiero de Laguna Ilón, cuyo rastro se perdió este martes por la tarde cuando ascendía hacia los domos del refugio. El operativo se desarrolla en medio de condiciones meteorológicas adversas, lo que incrementa la preocupación y complica las tareas de los rescatistas.

Se trata de Juan Martín Crespo, de 28 años, quien emprendió el ascenso junto a otro refugiero, pero se separaron en el camino y nunca llegó al destino. Al no encontrarlo en el sendero, se activaron las alarmas y se presume que se habría desviado en una zona de difícil acceso.

Desde el Club Andino se informó que los equipos trabajaron durante la noche del martes, desplegando recursos humanos y técnicos. Desarrollaron tareas de acuerdo con las condiciones del terreno en coordinación con el Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), personal del Parque Nacional Nahuel Huapi, Gendarmería Nacional y la colaboración de Prefectura Naval Argentina.

El Club Andino Bariloche pidió acompañar y respetar el trabajo de los rescatistas, canalizando la información únicamente a través de medios oficiales. “Solicitamos a la comunidad en general acompañar y respetar el trabajo de los equipos de rescate, procurando que la información se canalice a través de los medios oficiales. Esto permite que todo el personal abocado al operativo pueda concentrar sus esfuerzos en las tareas de búsqueda y rescate”, expresó la institución.

Las condiciones meteorológicas adversas complican el escenario para el trabajo de los rescatistas.