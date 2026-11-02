Lanús y Gimnasia de Mendoza empatan 1 a 1 en el Estadio La Fortaleza, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El Granate viene de igualar 1-1 ante Banfield en el clásico del Sur y buscará un triunfo que le asegure la clasificación a los octavos de final, mientras que el Lobo mendocino intentará recuperarse tras dos derrotas consecutivas.

La apertura del marcador llegó en el tiempo adicionado al reglamentario de la primera parte, tras un centro desde la derecha que le permitió a Gonzalo Lobo tomar una segunda pelota dentro del área y sin marca cercana sacó un potente remate de derecha para desatar el festejo de los hinchas locales.

La visita presionó para encontrar un mejor resultado y llegó a la igualdad a los 27 minutos del complemento tras una serie de rebotes que tomó a Raúl Loaiza, reemplazante de Felipe Peña Biafore, corriendo hacia su propio arco y en el intento de despeje, el mediocampista no hizo más que marcar el empate del rival.

El encuentro es televisado por TNT Sports Premium con el arbitraje de Pablo Echavarría.

Formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Ronaldo Dejesús, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Matías Sepúlveda, Gonzalo Lobos; Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Lautaro Carrera, Matías Recalde; Fermín Antonini, Nahuel Barboza; Ignacio Sabatini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco.