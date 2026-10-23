Gimnasia y Esgrima La Plata supera transitoriamente a Sarmiento 1 a 0, dos de las grandes revelaciones del Torneo Clausura 2026, en el arranque de la la 14ª fecha de la zona B que se puso en marcha en El Bosque con arbitraje de Sebastián Beligoy.

A los 13 minutos llegó el gol Tripero, producto de la presión que ejerció el equipo sobre la salida del rival. Nacho Fernández fue contra el arquero y el remate del 1 terminó impactantdo en la panza del mediocampista que cayó al piso debido al impacto.

El duelo en El Bosque tiene el condimento extra que los dos equipos se encuentran en zona de clasificación transitoria y el local podría alcanzar la cima en caso de una victoria. al menos hasta que Rosario Central se presente el sábado como local ante Huracán.

La visita arriba después de un inesperado empate en Junín ante Barracas Central, en una tarde de lunes plagada de polémicas como suele distinguir a cada presentación del “Guapo”.

Igual, el objetivo principal para la formación que conduce Facundo Sava sigue siendo terminar la fase de grupos entre los 8 primeros porque en la pelea por ingresar a las copas internacionales ya aparece como muy relegado.

Los dos frentes

Gimnasia sí mira las dos tablas porque en la Anual está noveno, expectante por llegar a la Copa Sudamericana. Por el momento se encuentra afuera, pero la definición de la temporada podría ampliar el número de equipos nacionales clasificados a los certámenes de Conmebol en 2027.

Bajo la dirección técnica de Ariel Pereyra, los objetivos del Lobo se han visto renovados y en casa siempre se hace fuerte y suma puntos importantes.