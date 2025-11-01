La selección argentina de beach handball dice presente en Neuquén

Neuquén, una de las provincias referentes del beach handball en la Argentina, recibe desde el jueves a los seleccionados argentinos mayores de mujeres y varones. Ambos planteles realizan campus de entrenamientos y demostraciones de la disciplina con el fin de captar nuevos adeptos.

La actividad, organizada en forma conjunta por la Federación Neuquina de Balonmano y el gobierno de la Provincia, se realiza en las canchas de arena de la Ciudad Deportiva (Lanín al 1600) de Neuquén Capital, que fueron inauguradas en febrero de 2024, con el objetivo de fortalecer el crecimiento de la actividad en la provincia que desde el comienzo acompañó la explosión de popularidad que tuvo este deporte a partir de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.

En esa oportunidad, las selecciones argentina masculina y femenina obtuvieron medallas de oro y bronce respectivamente, teniendo en sus filas a los neuquinos Gisella Bonomi y Nicolás Millet, hoy referentes de la actividad y que dicen presenten a lo largo del campus. Para Bonomi, su camino dentro de la selección fue de crecimiento; ya que continuó luego sumando galardones tanto en juveniles como con el seleccionado mayor conocido como Las Kamikazes, incluido el reciente campeonato del mundo en los World Games de Chengdu, China en agosto pasado.

Gisella Bonomi, figura y referente del seleccionado argentino femenino,

En este deporte, Neuquén ha demostrado ser una cantera que nutre permanentemente a los planteles nacionales en competencias internacionales. Por esa razón fue elegida como sede de este encuentro, organizado por la federación a nivel provincial y la subsecretaría de Deportes del ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres.

Las concentración cuenta con 17 jugadoras y 19 en rama masculina, el trabajo que se realiza es de forma técnica y armando amistosos de car a al Global Tour que se disputará la próxima semana. Además de Bonomi y Millet, dicen presente por parte de Neuquén Juana Medina, Abril Pacheco, Zoe Raidman, Catalina Cassolini. En caballeros se sumaron Lucas Coronel, Bautista Dirr.

“Orgullosos de lo que se lograr a nivel mundial y tener tantos neuquinos en selecciones juveniles y mayores en ambas ramas” dijo Gustavo Millet, dirigente de la Confederación Argentina.

Las Kamikazes llegan de ser campeonas de los Juegos Mundiales

Los planteles completos:

Selección femenina: Belén Aizen, Lucila Balsas, Gisella Bonomi, Maia Robles, Micaela Corimberto, Sofía Dragonetti, María Gallo, Giuliana Gamba, Delfina Gratti, Zoe Raiman, Valentina Riondini, Martina Sandoval, María Suárez, Catalina Cassolini, Jazmín Villafañe y Guadalupe Mancini.

Selección masculina: Nicolás Vella, Ramiro Fernández, Juan Lombardi, Joaquín Guillamón, Nicolás Millet, Facundo Sánchez, Tomás Páez, Lautaro Barrera, Francisco Núñez, Santiago Vidondo, Ezequiel Rozitchner, Graciano Gayraud, Lucas Coronel, Francisco Rosetto, Francisco Arturo, Valentín Zocco, Joaquín Mauch, José Basualdo y Juan Bautista Dirr.

Nota completa en Grito Sagrado