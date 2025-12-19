La handbolista Gisella Bonomi fue reconocida como la deportista neuquina destacada del 2025 por el Círculo de Periodistas Deportivos y el Gobierno de la provincia, entre más de 20 ternas que integraron el programa oficial de los Premios Pehuén celebrados en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén Capital.

Para alcanzar el Pehuén de Oro, Bonomi se impuso antes en su terna del handball que compartió con Lucas Coronel y Bautista Dirr. La joven de 25 años es una de las referentes argentinas de la modalidad de beach handball (en la arena) que este año obtuvo el campeonato mundial en China y ya había alzado la máxima estatuilla de los Pehuén en el 2018.

Gisela Bonomi, Pehuén de Oro 2025 . La capitana de las Kamikazes fue reconocida como la mejor neuquina del año.

Bonomi no fue una actriz de reparto en la conquista, sino que desde la posición de pivote se convirtió en la goleadora del torneo con 78 puntos (40 goles), 18 de ellos en la final contra Alemania que le permitió al combinado albiceleste cerrar un círculo que se había iniciado en 2027 con la presea plateada y continuó en 2022 con la de bronce. Esta vez escalaron a lo más alto del podio.

Para la neuquina, los reconocimientos no son una novedad, al término del último Mundial que terminó con medalla para la Argentina fue distinguida como una “leyenda” de la disciplina en el país.

"Del año que menos esperé, terminó siendo increíble. No fue fácil encarar los entrenamientos, el trabajo y estudiar. Neuquén me identifica, me dio identidad". Gisella Bonomi, Pehuén de Oro 2025.

Dirigidas por Leticia Brunati, las Kamikazes formaron parte también del Jadar y el Tour Global en Brasil, a donde también viajó Bonomi.

Su palabra

Tras iniciarse en el handball bajo techo en el Club Alta Barda, la balonmanista regional encontró su verdadera pasión en la arena y nunca más paró. Incluso formó parte de la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de la juventud que se hicieron en Buenos Aires en el años 2018, , la misma temporada en que se quedó con su primer Pehuén de Oro.

"Para mí es un honor enorme consagrar este premio, representa para mi disciplina un gran avance. Ya somos cinco generación de beach handball", dijo la capitana de las Kamikazes sobre el escenario, entre lágrimas y el sentido aplauso de todos sus pares.