La selección Argentina ya tiene su lista de 26 jugadores que irán por la defensa del título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá, México. Será la primera vez que habrá caso, por duplicado, de la tradición padre- hijo, que jugarán la gran cita.

A lo largo de la historia de los mundiales, se fueron dando casos que padre, en primer turno: y después el hijo jueguen la máxima competencia. En Argentina se dan los primeros casos, con Giuliano Simeone y Nicolás Paz.

El atacante del Atlético Madrid de 23 años estará en su primer mundial con la selección Argentina. Luego de integrar gran parte del proceso de eliminatorias, llegó la nómina final con su nombre.

Anteriormente, su padre y hoy DT del club Colchonero: Diego Pablo Simeone; consiguió vestir la camiseta de la selección en tres ediciones, siendo la primera justamente en el mismo escenario donde estará su hizo: Estados Unidos, pero en el 1994. Luego jugó en Francia 98 donde fue capitán, y cerró su ciclo en Corea- Japón 2002.

El segundo caso es el Nicolás Paz, también atacante de 21 años, de gran temporada en el Como de Italia donde consiguió el boleto a Champions. Uno de los denominados “europibes” que salió del Real Madrid y es nacido en Santa Cruz de Tenerife.

Su padre, Pablo Ariel Paz, argentino de Bahía Blanca se desempeñó de defensor, y jugó el Mundial de Francia 98 donde Argentina quedó en cuartos de final. en cancha, estuvo presente en el juego ante Croacia por la fase de grupo donde el elenco de Pasarella ganó 1-0.

Los dos casos argentinos se suman a los 27 previos que se fueron dando a lo largo de la historia. Listado que seguirá creciendo ya que además de Simeone y Paz, también se suma, entre otros; Luca Zidane, arquero que se desempeña en Argelia, e hizo del astro francés Zinedine Zidane.

Listado total:

Luis Perez y Mario Perez (Mexico) Marti Vantolra y Jose Vantolra (España y Mexico) Domingos da Guia y Ademir da Guia (Brasil) Roger Rio y Patrice Rio (Francia) Nicolae Lupescu y Ionut Lupescu (Rumania) Cesare Maldini y Paolo Maldini (Italia) Manuel Sanchis y Manolo Sanchis (España) Roy Andersson y Patrik Andersson (Suecia) Jean Djorkaeff y Youri Djorkaeff (Francia) Jan Verheyen y Gert Verheyen (Bélgica) Roy Andersson y Daniel Andersson (Suecia) Cha Bumkun y Cha Duri (República Corea) Julio Montero Castillo y Paolo Montero (Uruguay) Pablo Forlan y Diego Forlan (Uruguay) Anders Linderoth y Tobias Linderoth (Suecia) Miguel Angel Alonso y Xabi Alonso (España) Miguel Reina y Pepe Reina (España) Wlodzimierz Smolarek y Ebi Smolarek (Polonia) Javier Hernandez y Javier Hernandez (México) Jan Kozak y Jan Kozak (Checoslovaquia y Eslovaquia) Vladimir Weiss y Vladimir Weiss (Checoslovaquia y Eslovaquia) Danny Blind y Daley Blind (Países Bajos) Alexandre Guimaraes y Celso Borges (Costa Rica) Mazinho y Thiago Alcantara (Brasil y España) Peter Schmeichel y Kasper Schmeichel (Dinamarca) Claudio Reyna y Giovanni Reyna (Estados Unidos) Lilian Thuram y Marcus Thuram (Francia)