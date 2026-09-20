River Plate perdió ante Huracán 2 a 1 en el estadio Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y dejó el invicto de la era Leonardo Ponzio que acumulaba tres éxitos en fila por la zona B.

Pésimo arranque de partido para el dueño de casa porque a los 4 minutos perdió a Thiago Alamada por una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda y a los 9 recibió el gol en contra desde un tiro libre en forma de centro ejecutado por Oscar Cortés que picó en el área y se le coló al arquero Santiago Beltrán por el segundo palo.

El primer tiempo de terror en River no terminó allí porque a los 36 minutos, quien pidió el cambio por otra lesión fue Tobías Andrada. En su lugar ingresó el uruguayo Mauro Arambarri.

Para la segunda parte, Huracán no tocó nada de su formación y con espacios, la dupla Cortés-Jordy Caicedo se insinuaba como una amenaza para el fondo del equipo local.

El tiempo de polémicas se vivió a los 7, cuando el pase de Ángel Correa encontró a Gonzalo Montiel trepando por la derecha y el centro de arrastrón del lateral terminó siendo definido por Sebastián Driussi por el segundo palo. Sin embargo, la jugada quedó invalidada por posición adelantada del defensor en el comienzo de la jugada.

El tanto de la igualdad que valió llegó a los 20 con una gran definición de Tomás Galván que a la corrida, con pelota en movimiento, sacó un remate de primera tras el pase de Correa. Sólo un golazo de esta índole iba a poder con la resistencia de Hernán Galíndez en el arco visitante.

Con poquito en ofensiva, la visita obtuvo mucho en el Monumental. A los 36 minutos, Lucas Blondel cortó y pasó al ataque para sacar un remate preciso desde afuera del área que volvió a superar la estirada de Beltrán y le valió una victoria importantísima a su equipo que de esta manera se mete entre los 8 mejores de la zona B.

Síntesis

River Plate 1: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa. DT: Leonardo Ponzio.

Huracán 2: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Rodrigo Fernández Cedrés, Facundo Waller; Facundo Kalinger, Leonardo Gil, Oscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Goles: PT 9' Cortés (H). ST 20' Galván (R), 36' Blondel (H).

Cambios: PT 6' Lucas Beltrán por Almada (R), 36' Mauro Arambarri por Andrada (R), 17’ Juan Bisanz por Kalinger (H), 30’ Lautaro Mora por Gil (H), 36’ Francisco Ortega por Acuña (R), 43’ Emmanuel Ojeda por Caicedo (H), Hugo Nervo por Cortés (H) y Leandro Lescano por Waller (H).

Estadio: Monumental

Árbitro: Facundo Tello Figueroa

VAR: Fernando Echenique

TV: ESPN Premium

La previa

Luego de cosechar tres victorias seguidas con Leonardo Ponzio como entrenador, el Millonario va por una más que le permita afianzarse en zona de playoffs frente al Globo, que en su último duelo puso fin a una racha de cuatro encuentros sin ganar.

Después de encadenar derrotas y eliminaciones en el semestre, el cuadro de Núñez vuelve a ilusionarse mostrando un buen nivel. En caso de volver a sumar de a tres, se afianzarán aún más en los puestos de clasificación a octavos y seguirán trepando en la tabla anual, con la Copa Libertadores 2027 como principal objetivoo.

El entrenador Leonardo Ponzio volverá a poner el mismo equipo por cuarto partido consecutivo, y lograría algo que no ocurre en Núñez desde el año 2016, cuando Marcelo Gallardo repitió alineación en idéntica cantidad de partidos.

Santiago Beltrán volvería bajo palos y la línea de cuatro estaría conformada una vez más por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta y el neuquino Marcos Acuña. Fausto Vera volvería a oficiar como volante central con Tobías Andrada y Tomás Galván más sueltos y llegadores a sus costados y Thiago Almada sería el enganche. En tanto, Ángel Correa y Sebastián Driussi compartirían la punta.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

Huracán, por su parte, viene de ganarle 2-1 a Racing en condición de local en la última fecha, para llegar a los 13 puntos e igualar la línea de River, aunque está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs por tener peor diferencia de gol.

El conjunto de Parque de los Patricios, que es dirigido por Diego Martínez, necesita rescatar un buen resultado en el Estadio Monumental para no perder terreno en la pelea por el ingreso a las competencias internacionales del 2027.