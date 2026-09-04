Por el partido que abrió la 3ª fecha de la Serie A en Italia, Nicolás Paz fue figura y marcó un gol en la victoria del Como en su visita a Genoa por 4 a 1 que le valió a su equipo la punta del certamen.

Fue una gran remontada del equipo del Norte italiano que comenzó perdiendo a los 19 minutos, pero lo dio vuelta en una ráfaga de 15 minutos, con el tanto del español-argentino a cinco del entretiempo. La primera conquista de la temporada para el 10 que pertenecía al Real Madrid fue para finalizar una jugada que el anunció marcando un pase al espacio y corrió hasta definir contra el arquero rival.

Assane Diao que marcó dos tantos, amplió la cuenta en el complemento. Martin Baturina había sido el autor del empate transitorio.

Sorpresa en España

Estrenando la 4ª en La Liga de España, Betis dio la gran sorpresa y en la ciudad de Sevilla derrotó 1 a 0 nada menos que al Real Madrid de Jose Mourinho.

El gol para el dueño de casa llegó a 9 minutos del final por intermedio del irlandés Troy Parrott, quien había ingresado desde el banco de suplentes.

Primera victoria

En Inglaterra, el Liverpool de Alexis Mac Allister alcanzó su primera victoria en la Premier League, y fue recién en la 3ª fecha cuando visitó al Ipswich y lo derrotó 2 a 0. Los dos tantos fueron del sueco Alexander Isak.

El campeón del mundo con la Selección Argentina fue titular en los Rojos y se retiró reemplazado a 6 minutos del final por Trey Nyoni.