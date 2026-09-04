¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Un viernes por Europa

Con gol de Nico Paz, el Como llegó a la punta de la Serie A italiana

El enganche de la Selección Argentina fue figura del equipo italiano que se impuso de visitante en Genoa. Real Madrid cayó en Sevilla contra Betis y el Liverpool ganó por primera vez en la temporada.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 18:59
PUBLICIDAD
Nicolás Paz es el conductor del Como, líder transitorio del fútbol italiano que jugará la próxima Champions League.

Por el partido que abrió la 3ª fecha de la Serie A en Italia, Nicolás Paz fue figura y marcó un gol en la victoria del Como en su visita a Genoa por 4 a 1 que le valió a su equipo la punta del certamen.

Fue una gran remontada del equipo del Norte italiano que comenzó perdiendo a los 19 minutos, pero lo dio vuelta en una ráfaga de 15 minutos, con el tanto del español-argentino a cinco del entretiempo. La primera conquista de la temporada para el 10 que pertenecía al Real Madrid fue para finalizar una jugada que el anunció marcando un pase al espacio y corrió hasta definir contra el arquero rival.

 

Assane Diao que marcó dos tantos, amplió la cuenta en el complemento. Martin Baturina había sido el autor del empate transitorio.

Sorpresa en España

Estrenando la 4ª en La Liga de España, Betis dio la gran sorpresa y en la ciudad de Sevilla derrotó 1 a 0 nada menos que al Real Madrid de Jose Mourinho.

El gol para el dueño de casa llegó a 9 minutos del final por intermedio del irlandés Troy Parrott, quien había ingresado desde el banco de suplentes.

Primera victoria

En Inglaterra, el Liverpool de Alexis Mac Allister alcanzó su primera victoria en la Premier League, y fue recién en la 3ª fecha cuando visitó al Ipswich y lo derrotó 2 a 0. Los dos tantos fueron del sueco Alexander Isak.

El campeón del mundo con la Selección Argentina fue titular en los Rojos y se retiró reemplazado a 6 minutos del final por Trey Nyoni.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD