En el duelo que define a un nuevo semifinalista, Estudiantes le gana por 1-0 a Corinthians en la Neo Química Arena, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Con el tanto de Alexis Castro, el Pincha se está quedando con la serie luego del empate 1-1 de la ida en UNO y, con otro triunfo de visitante, saca boleto a semifinales por primera vez desde 2009. El encuentro es transmisión de Fox Sports y Disney+.

El golazo de Castro

A tres minutos para el final del tiempo reglamentario, una jugada puso Estudiantes a un paso de las semis. Tomás Palacios se la jugó y llegó al fondo por la izquierda, alcanzó a sacar el centro antes de que la pelota se le fuera y encontró a un Castro que, con una volea espectacular, estableció la ventaja para el Pincha.

Muslera apareció ante Bidú

En la única llegada significativa del Corinthians, el arquero uruguayo se hizo presente para despejar el peligro. Matheus Bidú recibió por la izquierda una pelota larga, fue recortando para el centro y sacó un remate bajo que se quería meter contra el palo pero que Muslera manoteó al córner.

Tobio Burgos tuvo la más clara

Sobre los últimos minutos de la primera parte, el extremo del Pincha tuvo la ocasión más importante de un partido muy chato. Luego de una llegada al fondo de Baltasar Rodríguez, su centro se desvió en el camino y le quedó a un Tobio Burgos que la tomó de primera como venía, pero su tiro se fue por el costado del arco paulista.

¿Penal de González Pirez?

En los primeros minutos de partido, Estudiantes zafó de una situación comprometida luego de que un agarrón del zaguero ex River sobre el argentino Rodrigo Garro no fuera considerado por el venezolano Jesús Valenzuela como infracción. El ex Instituto se le escapaba al central en un córner y González Pirez lo tomó de la camiseta, sin embargo el juego siguió.

Formaciones

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique y Matheus Bidu; Carrillo y Allan; Kaio César, Rodrigo Garro y Breno Bidón; Memphis Depay. DT: Fernando Diniz.

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Joaquín Correa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina.

TV: Fox Sports y Disney+.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

Estadio: Neo Química Arena.

La previa

El Pincha deberá mostrar nuevamente su carácter para jugar de visitante, condición en la que no perdió en cinco de sus últimos seis partidos en fase eliminatoria de la Libertadores, con cuatro vallas invictas. El empate de local lo obliga a salir a buscar en São Paulo el boleto a semis, como hizo en su pasada serie ante Universidad Católica, donde goleó a los chilenos por 3-0 en Santiago.

El elenco de Alexander Medina viene de vencer 2-1 a Platense con un gol agónico de Guido Carrillo, resultado que le permitió reencontrarse con el triunfo en el torneo argentino. Para este juego la baja será Gastón Benedetti, suspendido por acumulación de amarillas, que será reemplazado por Tomás Palacios, quien retorna al equipo tras una lesión en una inédita posición de lateral izquierdo.

Carrillo viene de darle el triunfo sobre la hora al Pincha por el Torneo Clausura.

Del otro lado, Corinthians no pasa un buen momento en el Brasileirão y acumula cinco derrotas al hilo, por el momento está 14° y mira de reojo el descenso. Sin embargo, la Copa Libertadores muestra otra historia. El conjunto paulista ganó el Grupo E con 11 puntos y eliminó a Rosario Central en octavos de final, después del 0-0 en Rosario y el triunfo 1-0 como local. Además, llega con un dato que alimenta su confianza: avanzó en 7 de las 8 series anteriores en las que empató como visitante el partido de ida.

Hubo solamente tres partidos previos entre Corinthians y Estudiantes. El antecedente inmediato es el 1-1 de la ida en UNO hace una semana, pero hay una historia reciente que todavía está presente: en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023, el Timão ganó 1-0 en Brasil y el Pincha se impuso 1-0 en La Plata. La serie terminó definiéndose por penales y el conjunto brasileño avanzó 3-2 desde los doce pasos.