No sin mucho trabajar, Rosario Central le ganó como local a Atlético Tucumán por la 13ª fecha de la zona B en el Torneo Apertura 2026 por 2 a 1 en una nueva presentación Canalla sin presencia de Ángel Di María.

Alejo Véliz fue el gran protagonista de la noche en el Gigante, primero malogrando un penal a los 11 minutos, pero luego apareciendo para abrir el marcador a los 31 y pidiendo disculpas a los hinchas locales.

Un certero cabezazo del 9, tras centro de Jaminton Campaz desde la izquierda puso en ventaja al conjunto de Jorge Almirón que así parecía que comenzaba a enderezar la noche.

Pero el Decano tucumano tuvo reacción y lo empató sólo 7 minutos más tarde. Una vez más, Leandro Díaz, infaltable, anotó en el campeonato para el empate parcial. Una increíble contra tomó a la última línea local muy abierta y el “Loco” con una veloz corrida terminó mano a mano contra Jorge Broun y no falló en la definición.

Tras el descanso del entretiempo, mucho debió trabajar el dueño de casa para ponerse nuevamente en ventaja. Y fue nuevamente Véliz quien le sacó provechó a la profundidad de Campaz para entrar por el centro a empujar la pelota al fondo del arco visitante a falta de 15 minutos para el final.

Con esta victoria, Rosario Central llegó a la posición de escolta de Independiente Rivadavia, justo antes del inicio de la participación de ambos en la Copa Libertadores.