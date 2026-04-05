¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 05 de Abril, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Torneo Apertura 2026

Central le ganó a Atlético Tucumán sin Di María en el Gigante

En el Gigante fue victoria de los rosarinos que no tuvieron al campeón del mundo ni el banco de suplentes. Véliz por duplicado anotó para el equipo de Almirón.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 04 de abril de 2026 a las 23:12
PUBLICIDAD
Alejo Véliz marcó por duplicado en la victoria de Rosario Central ante Atlético Tucumán por la fecha 13 del Apertura 2026.

No sin mucho trabajar, Rosario Central le ganó como local a Atlético Tucumán por la 13ª fecha de la zona B en el Torneo Apertura 2026 por 2 a 1 en una nueva presentación Canalla sin presencia de Ángel Di María.

Alejo Véliz fue el gran protagonista de la noche en el Gigante, primero malogrando un penal a los 11 minutos, pero luego apareciendo para abrir el marcador a los 31 y pidiendo disculpas a los hinchas locales.

Un certero cabezazo del 9, tras centro de Jaminton Campaz desde la izquierda puso en ventaja al conjunto de Jorge Almirón que así parecía que comenzaba a enderezar la noche.

Pero el Decano tucumano tuvo reacción y lo empató sólo 7 minutos más tarde. Una vez más, Leandro Díaz, infaltable, anotó en el campeonato para el empate parcial. Una increíble contra tomó a la última línea local muy abierta y el “Loco” con una veloz corrida terminó mano a mano contra Jorge Broun y no falló en la definición.

Tras el descanso del entretiempo, mucho debió trabajar el dueño de casa para ponerse nuevamente en ventaja. Y fue nuevamente Véliz quien le sacó provechó a la profundidad de Campaz para entrar por el centro a empujar la pelota al fondo del arco visitante a falta de 15 minutos para el final.

Con esta victoria, Rosario Central llegó a la posición de escolta de Independiente Rivadavia, justo antes del inicio de la participación de ambos en la Copa Libertadores. 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD