Golpe para Argentina: Balerdi se desgarró y quedó descartado para la Copa del Mundo

Previo al amistoso ante Hondura, el seleccionado argentino tuvo la mala noticia de la lesión muscular de Leonardo Balerdi, quien sufrió un desgarro en el sóleo de su pierna derecha, dejándolo fuera de la Copa del Mundo.

El central de 27 años, que se desempeña en el Olympique Marsella, no pudo terminar los entrenamientos del viernes, y luego de varios estudios se confirmó el desgarro y un tiempo de recuperación de 3 semanas, quedando desafectado por parte de Lionel Scaloni.

Ahora, desde el Cuerpo Técnico busca su remplazo en la lista de 26, donde pica en punta Marcos Senesi, defensor del AFC Bournemouth que integra la prelista de 55 y que quedó afuera en el corte final. La otra alternativa sería el central de River: Lucas Martínez Quarta, quien ya lo remplazó en una ocasión en eliminatorias.

Balerdi venía sumando buenos minutos en la selección y se fue ganando un lugar en la lista de 26. Ya había jugado ante Perú, Chile, y Ecuador en eliminatorias como titular, sumando un total de 11 partidos.