El Olympique de Marsella fue contundente en el marco de una nueva jornada de la Copa Francia 2025/2026. El equipo que milita en la Ligue1 no tuvo piedad con el humilde Bourg-Péronnas de la Tercera División, y el vendaval de goles comenzó gracias al argentino Leonardo Balerdi, quien puso el 1 a 0 a los siete minutos de iniciado el juego.

El capitán del Marsella ganó de cabeza en un córner y abrió el partido en el pequeño estadio del equipo de la región este de Francia. Así, el ex Boca Juniors lideró una goleada que se fue abultando con los goles de Greenwood, Hojbjerg, Paixao, Nadir y Mmadi.

De este modo, el Marsella no tuvo piedad con el Bourg-Péronnas y avanzó a los 16vos. de la Copa Francia, en donde espera rival. El tanto tuvo un valor especial para el puntano, ya que se trató de su primer gol en la temporada, en la que acumula 17 partidos disputados entre Ligue 1, Champions League y la Copa de Francia.

El grito del ex jugador Xeneize y del Borussia Dortmund de Alemania le dio tranquilidad al conjunto marsellés, que dominó el partido desde la posesión y la jerarquía individual.