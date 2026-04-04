El técnico de Racing, Gustavo Costas, habló en conferencia de prensa al término de Independiente 1 y su equipo 0 y aunque reconoció lo errático que estuvo su equipo ante el gol, aunque no le recriminó nada a su delantero: “Qué le vamos a decir a Maravilla” en relación a Adrián Martínez y su penal malogrado a los 40 minutos y una jugada abajo del arco en el complemento.

En el mismo tono, el responsable de la Academia aseguró que no hay reclamos al respecto, por la decisión del goleador de picar la definición desde los doce pasos.

Y en relación a lo que fue el trámite del partido, se sintió “muy superior” a Independiente y sólo atribuyó la derrota a la falta de eficacia. “Erramos mucho, generamos mucho. Son partidos que no se te da y en otros llegás poco y hacés un montón”, expresó.

Con la victoria de esta tarde, el Rojo estiró la ventaja en el historial a 23 partidos y los tres puntos le permiten volver a la zona de clasificación en la zona A.

Racing, por su parte, también continúa entre los 8 de la zona B que lidera Independiente Rivadavia.