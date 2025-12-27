Diego Milito sorprendió al mundo Racing, no por la renovación de Gustavo Costas como técnico del plantel profesional, sino por la extensión del nuevo contrato que será hasta que finalice su mandato como Presidente de la institución.

Esta tarde, en el Cilindro de Avellaneda, el cuerpo técnico y la dirigencia estamparon la firma hasta diciembre del 2028, un plazo que no estaba en los planes de nadie, pero que para las partes significa un compromiso mutuo para seguir peleando arriba.

Costas llegó acompañado de sus hijos, Federico y Gonzalo, quienes además son su ayudante de campo y preparador físico respectivamente. Recién llegado de las vacaciones de fin de año, el ex marcador central tenía todo resuelto por parte de su representante para quedarse en el club de sus amores.

Costas junto a sus hijos, Federico y Gonzalo, posan con la camiseta 2028 como símbolo de la unión deportiva con la dirigencia de la Academia que encabezan Saja y Milito.

“Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto”, dijo el gran protagonista de la jornada ante los medios de prensa el DT. “Jamás nos vamos conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta, así lo pide", completó.

Palabras del Presidente

A su lado, el titular de la Comisión Directiva y también ídolo del club, explicó: "Reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años".

Gustavo Costas junto a Diego Milito en la platea del Cilindro.

Costas lleva 110 partidos dirigiendo a Racing en esta nueva etapa que ya contaba con la anterior renovación de 1 por parte de estos mismos dirigentes. Bajo su ala, el club fue campeón de la Sudamericana y de la Recopa Sudamericana. En cuanto a partidos ganó 63 y perdió 32, los otros 15 fueron empates.