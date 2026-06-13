Dos selecciones que vuelven a la Copa del Mundo de la FIFA. Haití y Escocia se enfrentan en el Boston Stadium desde las 22hs por la primera jornada del Grupo C.

Será la segunda participación en la gran cita mundialista para el país centroamericano, que logró su boleto tras ganar el Grupo C de las eliminatorias de Concacaf, dejando en el camino a selecciones poderosas como Honduras y Costa Rica, marcando el regreso después de 52 años. Alemania 1974 fue el único mundial que dijo presente.

Para esta competencia, el seleccionado de Sebastien Migné jugó dos amistosos con triunfo 4-0 ante Nueva Zelanda, y cayó en su última presentación 2-1 contra Perú.

En frente estará Escocia, quien cortó la sequía de 28 años sin mundial luego de su participación en Francia 98. En su épica clasificación, logró el primer lugar de su grupo en UEFA, donde superó al candidato Dinamarca por 4-2 de manera agónica y remontada en Glasgow.

Entre sus figuras se destacan el mediocampista del Napoli Scott McTominay, el capitán del Liverpool: Andy Robertson, y jóvenes talentos como Lennon Miller y Findlay Curtis.

Ambos seleccionados comparten grupo con dos candidatos: Brasil y Marruecos, por lo que buscarán dar el golpe y clasificar por primera vez a una siguiente instancia.

Probables formaciones

Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hervé Delcroix, Mondy Prunier Expérience; Dany Jean Jacques, Ruben Providence, Jean Bellergarde, Leverton Pierre Deedson; Wilguens Isidor y Frantzdy Pierrot. DT: Sébastien Migné.

Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, Ryan Christie; Lawrence Shankland. DT: Steve Clarke.

Datos del partido:

Hora: 22.00

Árbitro: Mustapha Ghorbal (ALG)

VAR: José Enrique Naranjo Pérez (ESP)

Estadio: Boston Stadium