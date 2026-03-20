Deportivo Rincón viajó con toda la ilusión al partido de la Copa Argentina en cancha de Quilmes contra San Lorenzo por los 32avos de final y a pocas horas del pitazo inicial de Ávaro Carranza, la caravana de 42 colectivos contratados para unir la localidad de Rincón de los Sauces con el Sur del Gran Buenos Aires se detuvo en Saladillo y dejó el testimonio de familiares que coparán una de las cabeceras.

Allí, entre fila para ingresar a comprar una bebida comida en la estación de servicio se pudo ver a distintos familiares de los futbolistas convocados por Pablo Castro, entre los que estuvo la señora del legendario Héctor “Hety” Rueda, quien se queda afuera de la nómina por lesión.

Lara, vestida con la camiseta del León neuquino expresó emocionada el dolor familiar de ver que el goleador no podrá ponerse la casaca. “Es un dolor familiar muy grande. Son sensaciones encontradas. Tenemos una tristeza grande porque sabemos de su sacrificio”, dijo con fe en el equipo y en el plantel.

Cerquita suyo, mezclada también entre los que ocuparán una de las cabeceras del Cerveceso. Camila, novia del colombiano Jair Blanco. “Feliz de estar alentando al equipo, mucha emoción por lo que se viene. Demasiada gente acompañando y vamos a estar todos juntos”, dijo la joven que comienza a integrarse a la familia de los petroleros ya que recién ha llegado a destino.

El compromiso será transmisión de AM 550 La Primera, por FM Las Palmas y La 90.7 de la cadena Prima Multimedios.

Seguí todas las alternativas del histórico partido del Deportivo Rincón por las radios del Grupo Prima Multimedios.

Sorprendió la caravana

Saladillo se vio sorprendida por la llegada de la caravana de 42 colectivos proveniente desde Neuquén. Al micro de los familiares se sumaron los hinchas y vecinos en general de la localidad petrolera, donde no quedó prácticamente nadie en la previa al fin de semana.

Así fue como los playeros del lugar fueron organizando el ingreso de a 10 personas al Shopping con el fin de evitar complicaciones y poder atender la amplia demanda que se generó sobre el mediodía del viernes.