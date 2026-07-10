La derrota de Egipto frente a Argentina por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. En las últimas horas, Yara Hossam Hassan, hija del entrenador Hossam Hassan, quedó en el centro de la escena luego de realizar una serie de publicaciones en sus redes sociales en las que cuestionó el desempeño del árbitro François Letexier y lanzó un llamado a boicotear a la FIFA.

La empresaria, propietaria de un salón de belleza en El Cairo, utilizó su cuenta de Instagram para respaldar públicamente a su padre, al exfutbolista Ibrahim Hassan, actual ayudante de campo del seleccionado egipcio, y al resto del cuerpo técnico. En ese contexto, compartió imágenes y mensajes que sugerían que el juez francés había favorecido al conjunto dirigido por Lionel Scaloni durante el encuentro.

Uno de los posteos que más repercusión tuvo mostró un montaje de François Letexier con la camiseta de la Selección Argentina, una imagen con la que insinuó que el árbitro había actuado de manera parcial. La publicación apareció después de la histórica remontada del equipo argentino, que logró revertir un 0-2 en apenas 13 minutos para quedarse con el pase a los cuartos de final.

Sin embargo, la situación escaló todavía más cuando Yara Hossam Hassan difundió un mensaje en el que llamó a boicotear a la FIFA. "Boicoteen a la FIFA. Chicos, hagan el símbolo de la X. Boicoteen este torneo corrupto", escribió junto a una fotografía en la que su padre aparecía realizando con los brazos el gesto de la X mientras Enzo Fernández convertía el gol de la victoria argentina.

Ese gesto también generó controversia porque la señal de la X fue impulsada por la FIFA como una herramienta para denunciar episodios de racismo dentro del campo de juego. No obstante, desde el propio entorno del seleccionado egipcio trascendió que no existió ningún hecho de esas características durante el partido y que el episodio no estuvo relacionado con una denuncia concreta.

Mientras las críticas crecían desde Egipto, la máxima autoridad arbitral de la FIFA, Pierluigi Collina, salió a respaldar públicamente el trabajo del equipo encabezado por François Letexier. En declaraciones al sitio oficial del organismo, el histórico exárbitro rechazó las acusaciones de favoritismo y defendió la independencia de los jueces del torneo.

"El debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, pero las acusaciones infundadas no tienen cabida en nuestro deporte", expresó Pierluigi Collina. Además, agregó: "Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA... Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA (Gianni Infantino)".

El dirigente también respondió a los principales reclamos del conjunto africano. Explicó que el VAR actuó correctamente al anular el gol de Mostafa Zico por una infracción previa de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez, y respaldó la decisión de no sancionar penal en la jugada que involucró a Mohamed Salah y Julián Álvarez, al considerar que se trató de un "contacto normal en el fútbol". De esta manera, la FIFA buscó cerrar una polémica que continúa alimentando el debate tras uno de los partidos más impactantes del Mundial 2026.