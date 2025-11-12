¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 12 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
El vuelo de Míguelo

De la Bombonera a Uruguay: el viaje eterno de la camiseta de Russo

Un productor rural encontró en Cañada Nieto la casaca azul y oro que el club soltó en la Bombonera el día del homenaje al querido “Míguelo”.

Por Marcelo Figueroa
Miércoles, 12 de noviembre de 2025 a las 13:06
PUBLICIDAD
La camiseta que Boca soltó en la Bombonera en honor a Russo apareció intacta en un campo uruguayo.

Hay gestos que trascienden la pelota. Uno de ellos fue el que protagonizó Boca hace casi un mes, cuando la Bombonera entera homenajeó a Miguel Ángel Russo y una camiseta con su nombre, “Miguel 1956 - ∞”, fue soltada al cielo entre aplausos y emoción. Lo que nadie imaginó es que esa misma casaca terminaría apareciendo en Uruguay.

El hallazgo se dio en Cañada Nieto, una pequeña localidad rural del departamento de Soriano, donde un productor agropecuario encontró la camiseta mientras trabajaba la tierra. Según contó el periodista uruguayo Pepe Temperan, el hombre notó algo brillante entre los pastos y, al acercarse, descubrió que se trataba de la casaca xeneize todavía atada a los globos ya desinflados con los que había emprendido vuelo desde La Boca.

La distancia entre la Bombonera y Cañada Nieto es de poco más de 100 kilómetros, un recorrido que la camiseta habría hecho impulsada por el viento desde aquella tarde del 18 de octubre, cuando Boca enfrentó a Belgrano. Ese día, Leandro Paredes y Claudio Úbeda, ayudante y actual técnico, fueron los encargados de soltar el homenaje al cielo, en medio del aplauso cerrado de todo el estadio.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD