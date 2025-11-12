De la Bombonera a Uruguay: el viaje eterno de la camiseta de Russo

Hay gestos que trascienden la pelota. Uno de ellos fue el que protagonizó Boca hace casi un mes, cuando la Bombonera entera homenajeó a Miguel Ángel Russo y una camiseta con su nombre, “Miguel 1956 - ∞”, fue soltada al cielo entre aplausos y emoción. Lo que nadie imaginó es que esa misma casaca terminaría apareciendo en Uruguay.

El hallazgo se dio en Cañada Nieto, una pequeña localidad rural del departamento de Soriano, donde un productor agropecuario encontró la camiseta mientras trabajaba la tierra. Según contó el periodista uruguayo Pepe Temperan, el hombre notó algo brillante entre los pastos y, al acercarse, descubrió que se trataba de la casaca xeneize todavía atada a los globos ya desinflados con los que había emprendido vuelo desde La Boca.

La distancia entre la Bombonera y Cañada Nieto es de poco más de 100 kilómetros, un recorrido que la camiseta habría hecho impulsada por el viento desde aquella tarde del 18 de octubre, cuando Boca enfrentó a Belgrano. Ese día, Leandro Paredes y Claudio Úbeda, ayudante y actual técnico, fueron los encargados de soltar el homenaje al cielo, en medio del aplauso cerrado de todo el estadio.