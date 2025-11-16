En uno de los momentos más emotivos de la noche, los hinchas de Boca le dieron un cálido recibimiento a Ignacio Russo, delantero de Tigre e hijo de Miguel Ángel Russo, que éste retribuyó. Luego del encuentro donde su equipo cayó por 2-0 ante el Xeneize, Nacho recordó a su fallecido padre con emoción: "Sé que está acá conmigo. Debe estar contento que quedaron primeros", dijo.

Ni bien los dos equipos ingresaron al campo de juego en La Bombonera, la tribuna entonó un fuerte cántico que se escuchó desde los cuatro costados: "Olé, olé, olé, olé, Russo, Russo...", demostrando su respeto y cariño hacia el director técnico fallecido el pasado 8 de octubre. El hijo del entrenador respondió con aplausos, conmovido por el gesto de los fanáticos. Además del afecto recibido desde las tribunas, el delantero pasó por el banco de suplentes rival para saludar a Claudio Úbeda y al cuerpo técnico de su padre.

Russo ya había participado en el homenaje que Boca le realizó a su padre en el partido contra Belgrano, volvió a La Bombonera en su rol de futbolista de Tigre para enfrentarlo con el Matador. Tras la derrota, Nacho compartió su sentimiento: "Emocionalmente fue muy fuerte, él estaba acá hace poquito. Yo tenía que cumplir, estoy en Tigre y queríamos ganar", contó, y agregó: "Veré si puedo tratar de disfrutar algo más dentro del enojo. Voy a tratar de salir un poco y disfrutar lo que pueda".