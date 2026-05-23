El historial del Chacho Coudet en finales: triunfos, derrotas y una nueva chance

En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, se juega la gran final del Torneo Apertura entre River y Belgrano desde las 15.30 y con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Eduardo Coudet irá por un nuevo título como DT, y cortar la sequía del millonario de más de 2 años.

Será la quinta final que el “Chacho” como director técnico, la primera en su llegada a River. A lo largo de su carrera logró ganar dos y perder dos, todas en diferentes equipos.

En Rosario Central le quedó la espina de no poder coronar un proceso donde el equipo jugaba con una identidad marcada. En el 2015 tuvo la primera definición en la Copa Argentina ante Boca, en una final polémica en el mismo escenario, donde su equipo fue ampliamente perjudicado por el arbitraje en la derrota por 2-0.

Año siguiente, y en la misma competencia, cayó ante el River de Gallardo, en un duelo sumamente atractivo que terminó por 4-3 para el millonario, y el fin de ciclo del DT frente al “Canalla”.

Su segunda experiencia fue Racing, donde llegaron los títulos, coronándose en la Superliga del 2019, y jugar su primera final con triunfo en el Trofeo de Campeones del mismo año, donde superó a Tigre por 2-0.

La última final jugada y ganada por Coudet fue en Brasil con el Atlético Mineiro, donde logró el Campeonato Mineiro tras superar en la serie final al América por un global de 5-2, siendo el único título del entrenador argentino en el país brasilero.

En su llegada a River, Coudet lleva una efectividad de 83%, registrando 8 triunfos, 1 empate y 1 derrota. Con 19 goles a favor y 5 en contra.

River busca su título 73 de manera oficial de su historia, y el 55 en el plano local. En la actualidad tiene 38 campeonatos de primera división, y busca cortar la sequía de dos años y dos meses sin coronas, la última de la mano de Martín Demichelis.