Mientras el mundo del fútbol empieza a palpitar una nueva Copa del Mundo, el periodista y escritor Guillermo Knoll decidió poner la lupa en esos personajes que muchas veces quedan detrás de escena: los directores técnicos.

En diálogo con el programa Entretiempo de AM550, presentó su reciente libro Historias de técnicos mundialistas, una obra que recorre las vidas, rarezas y curiosidades de los entrenadores que dirigieron selecciones desde Uruguay 1930. “Básicamente fue empezar desde el Mundial del 30 y contar las historias de uno por uno de los que fueron capaces de sentarse en un banco durante un Mundial”, explicó Knoll.

El libro arranca con Alberto Suppici, el técnico uruguayo que levantó la primera Copa del Mundo con apenas 31 años, y avanza por décadas repletas de personajes tan apasionantes como desconocidos.

“Encontré historias realmente increíbles”, resumió.

Vittorio Giuseppe Luigi Pozzo, entrenador de fútbol italiano que se hizo famoso al ganar las ediciones de 1934 y 1938 de la Copa Mundial de Fútbol dirigiendo a la selección de Italia.

Técnicos odontólogos, psicólogos y combatientes de guerra

Lejos de limitarse a lo futbolístico, Knoll se sumergió en las vidas personales de los entrenadores y descubrió perfiles absolutamente inesperados. “Hay historias de técnicos psicoanalistas, estudiantes de psicología, arquitectos, ingenieros. Y para la segunda parte me quedan Maturana y el técnico de Islandia, que eran odontólogos”, contó entre risas.

Pero las revelaciones no terminan ahí. Durante la investigación también aparecieron entrenadores que participaron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. “Encontré combatientes de guerra, técnicos alemanes, austríacos, polacos. Es algo realmente dinámico y que a mí mismo me llamó la atención”, relató.

Uno de los casos que más lo impactó fue el de Sepp Herberger, técnico campeón con Alemania en 1954, cuyo capitán Fritz Walter había sido paracaidista del ejército alemán y estuvo cerca de morir en manos de tropas rusas antes de ser reconocido como futbolista.

Otro caso es el de Otto Nerz, "el primer técnico alemán en un mundial en el 34, había sido médico, profesor, estudiado psicoanálisis, y hasta hoy en día está considerado el padre del fútbol alemán moderno. Es rarísimo".

El fútbol que no se ve: Knoll revela los secretos de los técnicos mundialistas.

El argentino que estaba en la tribuna y terminó haciéndole un gol a Brasil

Entre las perlitas que aparecen en el libro, Knoll recordó la increíble historia de José Durand Laguna, ex jugador de Huracán y primer entrenador de Paraguay en un Mundial. “El primer torneo sudamericano se jugaba en Buenos Aires y faltaba un jugador para Argentina contra Brasil. Un dirigente lo vio sentado en la tribuna y le dijo: ‘Negro, cambiate que nos falta uno’. Entró y terminó haciendo el primer gol oficial de Argentina contra Brasil”, contó.

Para el escritor, ese tipo de relatos son los que convierten al fútbol en una fuente inagotable de historias. “No se trata de dar golpes bajos, sino de mostrar algo distinto, curiosidades y personajes que muchas veces quedaron escondidos”, explicó.

El libro —prologado por el reconocido periodista Ariel Scher— llega hasta Carlos Salvador Bilardo y deja abierta la puerta para una segunda parte.

“Le pregunté a Ariel Scher si existía algo parecido y me dijo: ‘No hay nada de eso. Dale para adelante’. Si llegaba hasta Menotti, tenía que llegar mínimamente hasta Bilardo”, recordó.

La obra, editada por Ediciones Al Arco, ya puede conseguirse en librerías y también a través de plataformas virtuales especializadas.

Sepp Herberger, técnico campeón con Alemania en 1954.

Además de Historias de técnicos mundialistas, Knoll ya publicó otros títulos vinculados al universo futbolero, como La música del fútbol y El fútbol es un juego de locos, donde explora historias insólitas de jugadores, músicos y personajes excéntricos del deporte.

“Siempre trato de encontrar temas que no estén trabajados y contar el fútbol desde otro lugar”, afirmó. Y lo logró: entre guerras, pizarrones, locuras y mundiales, Knoll armó un libro que demuestra que detrás de cada técnico hay una historia tan apasionante como cualquier final de Copa del Mundo.

Knoll es autor, entre otras obras, de “Historias Seleccionadas”, “Anécdotas y curiosidades de la Copa América”, “Eliminatorias Sudamericanas en el recuerdo”, “Grandes Anécdotas de la Historia de los Mundiales”, “Historias Mundialistas”, “100 años de la Copa América”, “El fútbol es un juego de locos”, “Manual de Curiosidades Mundiales“ y “La música y el fútbol”.

La entrevista con Guillermo Knoll: