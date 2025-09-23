Neuquén hizo pleno en el Torneo Integración de Hockey

EL Torneo Integración de Hockey coronó este fin de semana los campeones en sus principales categorías. Independiente se quedó con el título en rama femenina superando Los Perales, mientras que en masculino, San Jorge mostró su supremacía también ante el elenco de Allen. Universitarios del Comahue se adueñó de línea B.

Independiente suma su tercer título en el año, el equipo que dirige Juan Caffa se quedó con la competencia que reúne a los equipos de Neuquén y Rio Negro. Luego de liderar la fase regular, eliminó en semifinales a Alta Barda, y en la gran final a Los Perales por 1-0. Además del integración, las rojas ya ganaron el Torneo de Verano y el Regional Patagónico de clubes.

Por su parte, San Jorge siguió liderando el 2025, el equipo de Centenario fue primero de la general, superó a CAI por goleada y en la final no le dio chances a Los Perales por 3-0.

San Jorge se quedó de gran forma con el Integración

A lo largo de la temporada, el equipo de caballeros logró mantener el lugar en la Superliga Argentina de Hockey en la Fase 1.

En Línea B, Universitarios del Comahue terminó superando a Neuquén RC B en una gran final Donde se impuso en los penales por 3-0, luego de iguala en tiempo regular en 3 tantos. Segundo título seguido en la segunda división para el equipo negro del CUC.

La competencia cerró luego de una temporada larga, donde corrió riesgo de continuidad finalizando la fase regular por problemas administrativos. Ahora se dará comienzo en dos semanas al torneo Neuquino.