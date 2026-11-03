Horacio Anselmi llega a Neuquén: el histórico preparador físico de Boca y Los Pumas dará una clínica en el Ruca Che

Neuquén recibirá a uno de los referentes más importantes de la preparación física argentina. Horacio Anselmi llegará a la provincia para encabezar una jornada de formación sobre detección de talentos, desarrollo deportivo y preparación de atletas de alto rendimiento. La capacitación se realizará el martes 17 de noviembre, de 9 a 17, en el estadio Ruca Che, ubicado en Antártida Argentina 3900, bajo el título “Construcción de un deportista a largo plazo: desde la detección hasta el desarrollo del potencial”.

Anselmi cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en el ámbito deportivo y una extensa experiencia junto a equipos y deportistas de primer nivel. Fue preparador físico de Boca Juniors, Los Pumas, Las Leonas y del histórico equipo argentino que conquistó la Copa Davis. También trabajó con figuras como Gabriela Sabatini, Juan Martín del Potro, David Nalbandian y José Meolans.

Durante el encuentro, el especialista compartirá conocimientos y herramientas vinculadas con la detección temprana de talentos, la potencia motriz y los criterios biológicos que intervienen en la formación de un deportista. El objetivo será acercar metodologías modernas que permitan acompañar el crecimiento de jóvenes promesas y potenciar sus capacidades competitivas.

“Estamos tratando de que los muchachos que viene detrás lo puedan hacer mejor que nosotros. Son acciones que venimos haciendo en todo el país con el fin de enseñar para detectar talentos y saber que hacer con ellos” dijo Anselmi, en diálogo con La Primera Mañana, agregando además que "La clínica tendrá conceptos de todo tipo, y la principal enseñanza es que confíen en su criterio y que sepan que pueden, y que tienen todas las posibilidades del mundo para ser la mejor versión y que los chicos también sean la mejor versión de si mismo".

La propuesta, que está impulsada por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia, a través de Ecydense (Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado), está abierta a profesores de educación física, entrenadores, preparadores personales, estudiantes, instructores de musculación, deportistas de distintas disciplinas y aficionados interesados en profundizar sus conocimientos sobre preparación física.

Las personas interesadas en asistir deberán realizar una inscripción virtual. El enlace para registrarse se encuentra disponible en las redes sociales oficiales del estadio Ruca Che: @estadiorucache.

De esta manera, Neuquén tendrá la oportunidad de recibir a un especialista de reconocida trayectoria internacional, en una jornada que buscará fortalecer la formación de entrenadores y deportistas y aportar nuevas herramientas para el desarrollo del deporte provincial.

Nota completa con Horaco Anselmi en La Primera Mañana