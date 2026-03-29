Sufriendo y con lo justo, Huracán venció 2-1 a Olimpo de Bahía Blanca por los 32vos de final de Copa Argentina. El Globo tuvo que trabajar, pero finalmente sacó adelante el encuentro en cancha de Estudiantes de Buenos Aires y obtuvo el pase a la próxima ronda del certamen. Óscar Romero de tiro libre adelantó a los de Parque Patricios, los bahienses empataron por Enzo Coacci pero un gran gol de Lucas Blondel estableció la victoria para los de Diego Martínez.

Huracán 2-1 Olimpo, los goles

A los 20 minutos, y luego de una acción donde todos los jugadores del Globo reclamaron penal, el paraguayo Óscar Romero se hizo cargo de un tiro libre cercano al área y metió un zurdazo con efecto que se le metió por el segundo palo al arquero Juan Lungarzo para transformarse en la ventaja de los de Parque Patricios.

Sin embargo, el Aurinegro reaccionó a diez minutos del final de la primera parte. Tras una buena acción colectiva, Cristian Amarilla sacó un centro al punto penal que Enzo Coacci, con un gran cabezazo colocado al segundo palo, transformó en la igualdad del elenco bahiense.

En la segunda mitad, cuando Huracán se arrimaba al arco bahiense en busca del segundo, apareció un tremendo remate de afuera de Lucas Blondel para restablecer la ventaja. El lateral que llegó desde Boca capturó un rechazo de la defensa rival tras un córner y, con un tiro de zurda le devolvió la ventaja a los de Parque Patricios.

Formaciones

Huracán: Sebastián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Waller, Óscar Romero; Facundo Kalinger; Óscar Cortés y Leonardo Sequeira.

Olimpo: Juan Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra, Luciano Lapetina; Cristian Amarilla, Agustín Stancato; Diego Ramírez, Braian Guille, Enzo Coacci; Federico González.

Estadio: Ciudad de Caseros.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Cómo llegan

Por supuesto que los dirigidos por Diego Martínez corren con la responsabilidad de tener que avanzar, pero el certamen ya se ha encargado de proporcionar sorpresas y el Globo no la tiene fácil, porque más allá de la diferencia de categoría, el Aurinegro se ha armado para ser candidato en el Federal A que acaba de comenzar. Como consecuencia da la detención del Apertura 2026, Huracán no rotará demasiado, pondrá lo mejor disponible porque también es una gran forma de no perder ritmo de juego.

Huracán forma parte de la Zona B del Torneo Apertura y actualmente marcha afuera de los ocho que van a playoffs. El elenco de Parque Patricios está a 9 unidades del líder Independiente Rivadavia, aunque solamente a dos de la línea divisoria que da el pase a octavos de final del certamen, que en este momento establece Barracas Central.

Olimpo, por su parte, forma parte del Grupo D en el Federal A que acaba de comenzar. Está en disputa la segunda fecha, por la cual los bahienses tendrán jornada libre. En el estreno del pasado fin de semana fue victoria de en el Roberto Carminatti ante Alvarado de Mar del Plata por 2 a 0. El conjunto bahiense pretender retornar a la Primera Nacional y para eso contrató nombres de experiencia y jerarquía como Joaquín Susvielles, Brian Guille, Cristian Chimino y Cristian Ibarra, que llega proveniente de Cipoletti.