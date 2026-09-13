La propuesta de Agustina Gandolfo para regresar en bicicleta tuvo una respuesta entusiasta de Lautaro Martínez. El delantero se sumó al plan y terminó protagonizando un paseo nocturno por Milán que su esposa registró para Instagram. Entre el momento de retirar el rodado y las primeras pedaleadas, las imágenes mostraron una salida en pareja con un detalle que ella aprovechó para bromear.

“Un ciudadano más”, escribió la influencer sobre la historia en la que el futbolista aparece utilizando su celular para liberar una bicicleta pública. Ese fue el primer paso del recorrido que después compartieron por las calles de la ciudad. La frase acompañó una escena cotidiana: el atacante del Inter resolviendo cómo empezar el trayecto con el teléfono en la mano.

La elección del transporte partió de una costumbre de su esposa. “Lo invité a volver en mi medio de transporte de todos los días y lo pasó espectacular”, explicó al publicar otra de las imágenes. Con ese comentario, contó el origen de la idea y dejó claro que, para ella, moverse en bicicleta forma parte de su rutina habitual en Milán.

En la continuación del registro, Lautaro Martínez ya estaba pedaleando y se lo veía sonriente, acompañado por Gandolfo. El entusiasmo que ella describió también quedó reflejado en las imágenes del paseo. La secuencia permitió seguir el pequeño cambio de escena: del celular para desbloquear la bicicleta a los dos recorriendo juntos la ciudad durante la noche, con la propuesta ya en marcha.

El material apareció mientras el delantero aguarda su próximo compromiso con el Inter y ofreció una postal de su tiempo fuera de los entrenamientos y los partidos. Esta vez, la atención estuvo puesta en un momento doméstico que su esposa decidió compartir. La salida quedó contada desde la mirada de ella, tanto en la grabación como en los comentarios que agregó.

Para Lautaro Martínez, la invitación se convirtió en una oportunidad de acompañar a su pareja en una actividad que ella repite todos los días. El tono de las historias estuvo marcado por esa complicidad: primero, la broma al verlo retirar el rodado; después, la satisfacción por cuánto había disfrutado. El balance del regreso quedó en palabras de Gandolfo, que celebró haberlo sumado a su manera habitual de moverse por la ciudad.